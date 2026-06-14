تصعيد إسرائيلي جنوبي لبنان: غارات وإنذارات بإخلاء 29 بلدة وقرية

تصعيد متواصل على الجبهة اللبنانية مع غارات إسرائيلية واسعة وإنذارات بإخلاء 29 بلدة وقرية جنوبي البلاد، فيما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية وهجمات المسيّرات، وسط دعوات إسرائيلية لتوسيع الهجمات واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

تواصلت المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية، الأحد، مع تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في وقت وسعت فيه إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، ووجهت إنذارات بإخلاء عشرات البلدات والقرى جنوبي البلاد، بالتزامن مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة القادمة من الأراضي اللبنانية.

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وأصدر الجيش الإسرائيلي سلسلة إنذارات لسكان 29 بلدة وقرية في قضائي النبطية وجزين ومناطق جنوبي نهر الزهراني، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم والابتعاد عن مواقعهم السكنية، مهددا بتوسيع عملياته العسكرية بدعوى استهداف مواقع تابعة لحزب الله، وسط دعوات من الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى قصف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على هجمات المسيّرات.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت، كما قصف للمرة الثالثة الأطراف الجنوبية لبلدة مجدل زون، مؤكدا استمرار عملياته ضد القوات الإسرائيلية.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على عدد من البلدات الجنوبية، مستهدفا صير الغربية وشوكين وأطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت والمنطقة الواقعة بين كفرصير والقصيبة، إلى جانب قصف مدفعي طال أطراف بلدتي السماعية ودير قانون رأس العين في قضاء صور.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال وقف العمليات البرية في لبنان ضمن التفاهمات التي يجري العمل على بلورتها بين واشنطن وطهران، فيما أكدت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن قوات الاحتلال لن تنسحب من المناطق التي باتت تسيطر عليها في الجنوب اللبناني.

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