تقرير: إسرائيل "تخشى" اتفاقا لا يضمن إخراج اليورانيوم المخصب ويقيّد أدوات الضغط الأميركية

"تخشى" إسرائيل اتفاقا لا يضمن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران ويضعف قدرة واشنطن على استخدام أدوات ضغط فعالة على إيران، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها بين واشنطن وطهران.

أعربت مصادر في المستوى السياسي الإسرائيلي عن "قلقها" من مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب هذه المصادر، هناك تخوف من أن يضعف الاتفاق قدرة واشنطن على استخدام أدوات ضغط فعالة على إيران تمكنها من فرض مطالبها المتعلقة بإخراج اليورانيوم المخصب أو تقليصه.

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وذكر مصدر سياسي إسرائيلي في الأيام الأخيرة، أن تأثير تل أبيب في عملية اتخاذ القرار كان محدودا، مضيفا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيعالج الاتفاق النهائي قضايا رئيسية اعتبرت من أهداف الحرب الإسرائيلية، وفي مقدمتها الحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقطع الصلة بين طهران وحزب الله.

وتبدي إسرائيل "قلقا" من الجدول الزمني المحدد في الصيغة المطروحة، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن "مهلة الـ60 يوما المخصصة للتوصل إلى تسوية دائمة بشأن اليورانيوم، قد تصب في مصلحة إيران، إذ قد تستغلها للمماطلة والمناورات السياسية، بما يؤدي إلى إطالة المفاوضات إلى ما بعد الفترة المحددة".

وفي آخر تصريح له، ركز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولم يتحدث عن الأهداف الأخرى، حيث قال "طالما أنني رئيس حكومة، فلن تمتلك إيران سلاحا نوويا"، مضيفا "هناك توافق كامل بيني وبين الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب في هذا الشأن".

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المستوى السياسي فوجئ عندما أعلن ترامب يوم الخميس عن تقدم كبير في بلورة مذكرة التفاهم. وسارع نتنياهو إلى التأكيد أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتضمن حلولا تتعلق بالحد من برنامج الصواريخ الباليستية وقطع الصلة بين طهران وحزب الله والحوثيين.

وبعد تصريحات ترامب، جرت محادثة هاتفية بينه وبين نتنياهو، أعقبها بيان من مكتب الأخير جاء فيه "على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فقد أعرب رئيس الحكومة عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج المواد المخصبة، وتفكيك منشآت التخصيب، وتقييد إنتاج الصواريخ، ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة".

مسؤولون إسرائيليون يحذرون: الاتفاق المحتمل "يهدد المصالح الأمنية لإسرائيل"

حذر مسؤولون إسرائيليون كبار مطلعون على الملف الإيراني منذ سنوات، من أن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران يهدد المصالح الأمنية العميقة لإسرائيل.

وبحسب ما صرح المسؤولون للقناة 12 الإسرائيلية، فإن "الإيرانيين لا يوافقون على هذا الاتفاق الإطاري من دون مقابل، بينما الجانب الأميركي قَبل بالشروط الأساسية التي طرحوها".

وبحسب تقديرهم، فإن الاتفاق سيؤدي فورا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنعاش النظام الإيراني، وأشاروا إلى أن مناقشة البرنامج النووي الإيراني قد ترجأ إلى مرحلة لاحقة وفق سياسة "الدفع بالتقسيط".

وقارن المسؤولون هذا الإطار المقترح باتفاق وقف الحرب على غزة، متسائلين عما حلّ بالتعهدات المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس، وقالوا "ما هي ورقة الضغط الأساسية التي ستبقى بيد الأميركيين إذا لم يبدأ الإيرانيون بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار، بتنفيذ الخطوات المطلوبة منهم؟". وأشاروا إلى أن "التهديد العسكري الحقيقي تآكل إلى الحد الأدنى".

كما حذروا من أن مطلب إخراج اليورانيوم من إيران استبدل بصيغة وصفوها بـ"الضبابية"، تتحدث فقط عن تخفيف أو تقليص مستوى التخصيب، في حين أن برنامج الصواريخ غير مشمول بالاتفاق أصلا. واعتبروا أن "جميع الأهداف التي وضعتها إسرائيل لا تتلقى معالجة فورية في هذا الاتفاق".

وقال المسؤولون، إن "الاتفاق لا يلزم إيران بوقف دعم حلفائها ووكلائها في المنطقة، بل قد يسمح لها بإعادة ربط خطوط التواصل والإمداد مع حزب الله".

ووفق ما أوردت القناة 12 مساء الخميس، فإن إسرائيل تخشى أن يوافق ترامب على الاكتفاء بتقليص أو تخفيف مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران، بدلا من الإصرار على إخراجه من البلاد.

ونقلت عن مصادر مقربة من رئيس نتنياهو، قولها إن "الخوف الأكبر هو أن يفعل ترامب بنا ما فعله (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما".

ومن جانبه، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ليل السبت – الأحد، إن الاتفاق الجاري بلورته بين إيران وواشنطن "لا يحقق أيًا من أهداف الحرب التي وضعتها إسرائيل. فالنظام الإيراني باق، وبرنامج الصواريخ لا يزال قائما، كما أن إيران قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي".

وأضاف "هذا فشل كامل لنتنياهو، وهو في الطريق ليحولنا إلى دولة تتلقى تعليمات بشأن أمنها القومي. لن ينجح أي مؤتمر صحافي ولا أي حملة دعائية إعلامية ولا أي مقطع منتج بالذكاء الاصطناعي، في إخفاء هذا الفشل". وذكر لبيد "ستكون أمام الحكومة المقبلة مهمة تاريخية تتمثل في إصلاح الأضرار التي نجمت عن عجز نتنياهو عن تحويل الإنجازات العسكرية إلى نجاحات إستراتيجية".