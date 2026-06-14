الانقسام الداخلي يتصدر مخاوف الإسرائيليين وسط تنامي القلق من حرب أهلية

رسم التقرير السنوي لمعهد السياسات اليهودية صورة مقلقة للرأي العام في إسرائيل، كاشفاً عن اتساع الفجوات والانقسامات داخل المجتمع. أظهر التقرير أن نحو نصف الإسرائيليين العلمانيين لا يرون أن إسرائيل تمثل المكان الأكثر أمانا أو الأفضل للأجيال القادمة.

أصدر معهد السياسات اليهودية، الأحد، تقريره السنوي حول واقع المجتمع الإسرائيلي، كاشفا عن مؤشرات تعكس حالة مقلقة في توجهات الرأي العام داخل إسرائيل.

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ومن المقرر أن تعرض النتائج الكاملة للتقرير خلال المؤتمر السنوي للمعهد، الذي تنطلق أعماله، اليوم الأحد، في القدس، على ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11".

وأظهر التقرير أن 55% من الإسرائيليين يعتبرون الاستقطاب الداخلي التهديد الأخطر الذي يواجه البلاد، متقدما بفارق كبير على التهديد النووي الإيراني الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة 23%.

كما كشف التقرير عن تنامي المخاوف من تفاقم الانقسام الداخلي، إذ أعرب ستة من كل عشرة إسرائيليين عن اعتقادهم بوجود خطر حقيقي يتمثل في اندلاع أعمال عنف داخلية قد تصل إلى حد الحرب الأهلية.

وكشف التقرير عن تراجع ثقة شريحة واسعة من العلمانيين بمستقبل إسرائيل، إذ أقر نحو نصفهم بأنهم لا يرونها المكان الأنسب والأكثر أمانا للأجيال القادمة.

وفي ملف التجنيد، أظهرت النتائج وجود فجوة واضحة بين مكونات المجتمع، فبينما يؤيد نحو 80% من الإسرائيليين تحمل الجميع أعباء الخدمة العسكرية الإلزامية، يعارض 79% من الحريديم التجنيد الإجباري، حتى ضمن الأطر المقترحة.

كما سجل الحريديم أدنى مستوى في مؤشر التقارب الاجتماعي مقارنة ببقية الفئات، ما يعكس استمرار اتساع الفجوات داخل المجتمع الإسرائيلي.

ورصد التقرير ارتفاعا في مستوى التفاؤل العام داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ بلغ متوسطه 7.13 درجات، إلا أن هذا الارتفاع يخفي تباينا حادا بين التيارات السياسية.

ففي حين سجل أنصار اليمين مستوى تفاؤل مرتفعا بلغ 9.05 درجات، تراجع المؤشر لدى أنصار اليسار إلى 3.67 درجات، وهو أدنى مستوى يسجل، بما يعكس اتساع الفجوة الأيديولوجية بين المعسكرين.

وأشار التقرير إلى أن توسع العمليات العسكرية إقليميا والتغييرات التي شهدتها قيادة الجيش الإسرائيلي أسهما في رفع ثقة الجمهور بالقيادة العسكرية إلى مستوى قياسي بلغ 82%.

وفي المقابل، أظهر التقرير استمرار التشاؤم بشأن مستقبل قطاع غزة، إذ يعتقد معظم الإسرائيليين أن حركة حماس ستبقى في الحكم بصورة أو بأخرى، مع تزايد الشعور بخيبة الأمل من عدم نجاح "خطة ترامب" في نزع سلاح الحركة، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعودة الرهائن.

كما خلص التقرير إلى أن الحرب دفعت الرأي العام الإسرائيلي نحو مزيد من التأييد لتيار اليمين، خاصة بين فئة الشباب.