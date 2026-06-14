ريغف: منع سفر 2.4 مليون شخص إذا بقيت الطائرات الأميركية من مطاري اللد وإيلات

حسب رسالة عاجلة وجهتها ريغف إلى نتنياهو، فإن 72 طائرة تزويد وقود أميركية متوقفة في مطار بن غوريون و26 طائرة أخرى متوقفة في مطار رامون، بينما يتعين على شركات الطيران أن تبلغ بإلغاء رحلاتها الجوية بسبب وجود هذه الطائرات

يتعين على سلطة المطارات الإسرائيلية أن تبلغ شركات الطيران، بحلول 16 حزيران/يونيو، بإلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل في حال عدم وجود حل لمواقف الطائرات في مطار بن غوريون في اللد، بسبب وجود عشرات طائرات تزويد الوقود الأميركية في المطار.

إثر ذلك، توجهت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حذرت فيها من أنه بدون إخراج قسم من طائرات تزويد الوقود الأميركية المتوقفة في مطار بن غوريون ومطار رامون في إيلات بشكل فوري، فإنه من شأن 2.4 مليون تذكرة طيران أن يتم إلغاؤها خلال موسم الصيف والأعياد اليهودية في بداية فصل الخريف.

ودعت ريغف إلى نقل قسم من الطائرات الأميركية إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي أو إلى مطارات خارج إسرائيل، وحذرت من أن بين المتضررين من عدم السفر آلاف الحريديين الذين يعتزمون السفر إلى مراسم دينية سنوية في مدينة أومان في أوكرانيا، والذين يعتبرون أنهم ناخبون لأحزاب اليمين في ائتلاف نتنياهو، وذلك مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست.

وتأتي رسالة ريغف بعد أيام من تحذير مدير عام سلطة المطارات، شارون كِدمي، من أنه بدو حلٍ لتوقف طائرات تزويد الوقود في مطار بن غوريون، سيتعين على شركات الطيران إرسال بلاغات إلى المسافرين حول إلغاء رحلات جوية، وقال أن "واحد من بين أربعة مسافرين سيتلقى بلاغ إلغاء" رحلته الحوية.

وأشارت ريغف في رسالتها لنتنياهو أن إلغاء رحلات جوية سيتسبب "بضرر اقتصادي مباشر بمليارات الشواكل سيلحق بشركات الطيران، وسيضر بمصداقية إسرائيل كوجهة لرحلات جوية"، واعتبرت أن "إلغاء واسع لرحلات جوية في إجازات الصيف والأعياد في فترة يحتاج فيها الجمهور الإسرائيلي أكثر مما مضى إلى الهدوء والحياة الطبيعية سيمس بالمعنويات القومية ومناعة المواطنين".

وحسب رسالة ريغف، فإن 72 طائرة تزويد وقود أميركية متوقفة في مطار بن غوريون وتحت أكثر من نصف مواقف الطائرات في المطار، وأن 26 طائرة أخرى متوقفة في مطار رامون وتحتل 90% من مواقف الطائرات فيه.

وكانت ريغف قد بعثت برسالة مشابهة إلى نتنياهو ةةوير الأمن، يسرائيل كاتس، في 26 أيار/مايو الفائت، قالت فيها إن طائرات تزويد الوقود الأميركية المتوقفة في مطار بن غوريون، بسبب الحرب على إيران، تلحق ضررا شديدا بالنشاط المدني في المطار، خاصة في أعقاب بدء عودة شركات طيران أجنبية بتسيير رحلات جوية إلى إسرائيل، وطالبت بإخلاء فوري لهذه الطائرات ونقلها إلى مطارات عسكرية.

ودعت في رسالتها لنتنياهو، اليوم، أن يوعز لسلاح الجو بإخلاء قسم من طائراته الحربية إلى مهابط طائرات مدنية في أنحاء البلاد، من أجل توفير أماكن للطائرات الأميركية، وقالت إن سلطة المطارات مستعدة لتوفير مهابط طائرات مدنية في روش بينا ومجدو وسديه تيمان وعين ياهف.