هل تمتنع إيران عن مهاجمة إسرائيل مقابل امتيازات من ترامب؟

كشفت تقارير إسرائيلية عن جهود مكثفة يبذلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمنع هجوم إيراني محتمل الليلة، ضد إسرائيل مقابل امتيازات، وسط "دهشة" حكومة بنيامين نتنياهو الذي رفض مقترحا أميركيا، بالانسحاب من جنوب لبنان.

قد تمتنع إيران عن مهاجمة إسرائيل، مقابل امتيازات ستتحصّل عليها من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، مساء الأحد.

وبعد تصريحات ترامب الحادّة ضدّ نتنياهو، أُبلغت القيادة السياسية في إسرائيل، باحتمالية وقوع هجوم إيراني خلال الساعات المقبلة، وربما قبل منتصف الليل، وفق القناة 12.

وبالتزامن مع ذلك، يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) ​​في مكان سرّي في مدينة القدس المحتلة، يختلف عن المكان المُقرّر سابقًا، وذلك لأسباب أمنية، واحتمالية التصعيد.

وذكر تقرير للقناة 12 أن "ترامب تبادل رسائل مع إسرائيل، خلال الساعات الماضية، وحاول جاهدًا التأكيد على عزمه منع إيران من تنفيذ تهديدها".

كما ذكرت القناة الإسرائيلية 13، أن "واشنطن تبذل جهودًا مكثّفة لمنع رد إيرانيّ، وفي إسرائيل، هناك تقديرات بأن تُؤتي الجهود ثمارها".

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، أنه "يبدو أن طهران ستبدي مبادرة (حسن نية)، تجاه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالامتناع عن مهاجمة إسرائيل، مقابل الحصول على امتيازات من الأميركيين".

ونقلت عن مصادر، أن ترامب ونتيجة للعملية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والأزمة التي وصلت إليها المفاوضات؛ يبحث بجدية منح إيران مكافآت كبيرة في ترتيب العمليات، ضمن إطار تنفيذ الاتفاق المتوقع بين طهران وواشنطن، و"قد يكون الرئيس الأميركي، مستعدا لرفع الحصار البحري المفروض على إيران ومضيق هرمز فورا، وليس تدريجيا من كلا الجانبين كما هو متفق عليه حاليا، حال تخلّت إيران عن خططها للهجوم".

وأشارت القناة الإسرائيلية 12، إلى أنّه "يُتوقع في إسرائيل، أن يُعلن ترامب قريبًا عن ’تقديم شيء ما’ للإيرانيين، مقابل عدم ردّهم على الهجوم على الضاحية".

وذكرت القناة في تقرير، مساء الأحد، أنه "لم يُعرف بعد ما هو هذا الشيء، لكن هذه هي الجهود المبذولة في الخفاء".

كما أبلغت الإدارة الأميركية، خلال محادثاتها مع تل أبيب بأنه "لا يجوز لإسرائيل اتخاذ أي خطوات قد تُعرّض الاتفاق للخطر"، وأنه حتى لو أطلقت إيران النار في نهاية المطاف، يجب على إسرائيل الامتناع عن الردّ.

ونقلت القناة 12 عن أحد المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن منشور ترامب، والتصريحات التي أدلى بها لوسال إعلام، "قوبلت بالدهشة".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، لم يسمّه التقرير، إن "إعلان ترامب بمثابة صفعة مدوية؛ لقد تصاعدت حدّة الحظر، وإن توقّع بعدم شنّنا هجمات على الأراضي اللبنانية، لا يتوافق مع حليف إستراتيجي".

نتنياهو يرفض الانسحاب من جنوب لبنان

في السياق، أورد تقرير القناة 12، أن ترامب اقترح في إحدى المحادثات الماضية مع نتنياهو، "انسحاب إسرائيل فعليا من جنوب لبنان، كجزء من التفاهمات الأوسع مع إيران".

غير أن نتنياهو "رفض الأمر رفضا قاطعا، وأخبر ترامب بأنه لا يخدم المصالح المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة".

وأشار التقرير إلى أنّ "القلق الأكبر الليلة، على الصعيدين السياسي والأمني، هو أن هامش تحرّك إسرائيل في لبنان سيتقلّص بشكل كبير؛ وربما، كجزء من الاتفاق الذي يعتزم ترامب توقيعه مع الإيرانيين، سيشمل ذلك أيضا وقفا كاملا للنشاط العسكري في جميع أنحاء لبنان، وليس فقط في بيروت".