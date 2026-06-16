سموتريتش: "ألغينا اتفاق الخليل" بسحب صلاحيات تخطيط وبناء من بلدية المدينة

الكابينيت الإسرائيلي صادق، قبل عدة أشهر، على هذه الخطوة بناء على اقتراح قدمه سموتريتش، وبموجبه يتم سحب صلاحيات التخطيط والبناء في البؤر الاستيطانية في الخليل وفي الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال

قال وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، خلال مراسم الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة باسم "دورون" في جبل الحليل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، أن ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" في وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي صادقت، أمس، على سحب صلاحيات تخطيط وبناء من بلدية الخليل، بموجب "اتفاق الخليل" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في العام 1979.

وصادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، قبل عدة أشهر، على هذه الخطوة بناء على اقتراح قدمه سموتريتش، وبموجبه يتم سحب صلاحيات التخطيط والبناء في البؤر الاستيطانية في الخليل وفي الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال.

وقال سموتريتش في بيان إنه "بالأمس ألغينا اتفاقيات الخليل. وطوال سنوات بقي أحد بنود أوسلو الأكثر تناقضا كما هو، فيما الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنة اليهودية في الخليل والأماكن المقدسة كانت متعلقة ببلدية الإرهاب في الخليل، وقد وضعنا نهاية لذلك أمس".

وتابع أن "هذه أكثر بكثير من خطوة تخطيطية، هذه خطوة تصحيحية. ونحن مستمرون في ثورة شرعنة المستوطنات وتعزيز الحوكمة وتعميق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة" في إشارة إلى مخطط الضم.

ونص الاتفاق على تقسيم الخليل إلى منطقتين، H1 التي تشكل 80% من مساحة المدينة وتخضع للسيطرة الفلسطينية، و H2 التي تشكل 20% من مساحة المدينة وتخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.