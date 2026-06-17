إسرائيل تبحث تقليص قواتها في لبنان تحسبا لضغوط أميركية

تقديرات إسرائيلية تتحدث عن مخاوف من أن يطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، في ظل التفاهمات المطروحة مع إيران، فيما تبحث تل أبيب إبقاء قواتها في مواقع تصفها بـ"الإستراتيجية".

تسود في إسرائيل مخاوف من أن يطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بانسحاب فوري لقوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، في ظل التفاهمات التي يجري بلورتها بين واشنطن وطهران، والحديث عن ترتيبات أوسع تشمل الجبهة اللبنانية.

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وبحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فإن جهات في إسرائيل تعمل على دفع مقترح يقضي بتقليص انتشار القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما يسمح بالإبقاء على وجود عسكري في نقاط تصفها تل أبيب بأنها "إستراتيجية"، تحسبا لأي ضغوط أميركية محتملة للانسحاب.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات أدلى بها ترامب في ختام قمة مجموعة السبع، أكد خلالها دعمه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التحلي بضبط النفس في لبنان.

وقال ترامب إنه أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بضرورة اعتماد نهج أكثر حذرا في التعامل مع الجبهة اللبنانية، مضيفا: "نتنياهو يتحمس قليلا أحيانا. لدينا خلاف بشأن لبنان، وقلت له إنه ليس من الضروري إسقاط مبنى لاستهداف عنصر في حزب الله".

وتتقاطع هذه التصريحات مع ما ورد في البند الأول من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص على "الإنهاء الفوري والدائم لجميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، كما تتضمن التزاما متبادلا بعدم القيام بأعمال عسكرية أو التهديد باستخدام القوة، مع التأكيد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وفي موازاة هذه التقديرات، شهد جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة تصعيدا في عمليات المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال المتوغلة في الجنوب، أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

فقد أصيب خمسة جنود، صباح الأربعاء، إثر هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين لحزب الله في جنوب لبنان؛ وأصيب أحدهم بجروح خطيرة، واثنان بجروح متوسطة، واثنان آخران بجروح طفيفة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن المسيرة الثانية استهدفت مركبة الإخلاء بعد دقائق من الهجوم الأول، بينما كانت القوات تستعد لإجلاء المصابين من المكان.

وكان جنديان إسرائيليان قد أصيبا، الأحد الماضي، بجروح متوسطة وطفيفة جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن التفاهم الأميركي الإيراني.

كما شهد يوم الخميس الماضي إصابة مجندة بجروح متوسطة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.