استطلاع جديد يظهر استمرار صعود غادي آيزنكوت على حساب تحالف بينيت – لبيد، ويشير إلى أن قائمة موحدة بقيادته قد تمنح معسكر معارضي نتنياهو من الأحزاب الصهيونية أغلبية 61 مقعدا في الكنيست.

أظهر استطلاع جديد للرأي، نُشرت نتائجه مساء الأربعاء، استمرار الاتجاه الذي برز في استطلاعات الرأي الأخيرة والمتمثل في صعود قوة الحزب الذي يقوده غادي آيزنكوت، مقابل تراجع التأييد لتحالف نفتالي بينيت ويائير لبيد، مع احتفاظ الليكود بموقعه كأكبر حزب.

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وبحسب استطلاع القناة 13 الإسرائيلية، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم لحصل الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 22 مقعدا، فيما يحصد حزب "يَشار" برئاسة آيزنكوت 20 مقعدا، متقدما على قائمة "بياحد" التي يقودها بينيت ولبيد وتحصل على 17 مقعدا.

ويحصل كل من حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 11 مقعدا لكل منهما، فيما تحصل شاس على 9 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد لكل منهما.

ووفقا للاستطلاع، تحصد قائمة الجبهة والعربية للتغيير 6 مقاعد، بينما تتجاوز كل من القائمة الموحدة و"الصهيونية الدينية" نسبة الحسم بأربعة مقاعد لكل منهما. وعلى مستوى المعسكرات، يحصل معسكر المعارضةعلى 59 مقعدا، مقابل 51 مقعدا لمعسكر نتنياهو، فيما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد.

كما فحص الاستطلاع سيناريوهات توحيد القوى في المعسكر المناوئ لنتنياهو؛ إذ أظهر أن قائمة مشتركة تضم بين آيزنكوت وبينيت برئاسة آيزنكوت ستحصل على 35 مقعدا، مقابل 31 مقعدا إذا تولى بينيت قيادتها.

وبحسب هذه السيناريوهات، تتمكن المعارضة الصهيونية من بلوغ 61 مقعدا إذا قاد آيزنكوت التحالف، مقابل 60 مقعدا إذا ترأسه بينيت، وذلك مع تجاوز حزب بقيادة يوعاز هندل (يقدم نفسه على أنه يمثل جنود الاحتياط) نسبة الحسم وحصوله على 4 مقاعد.

وفي ما يتعلق بقدرة القيادات السياسية على التعامل مع القضايا الرئيسية، أظهر الاستطلاع أن 43% من المستطلعة آراؤهم يفضلون ائتلافا بقيادة نتنياهو للتعامل مع التهديد الإيراني، مقابل 17% يفضلون آيزنكوت و15% بينيت.

أما في ملف غلاء المعيشة، فقال 36% إنهم يفضلون ائتلافا بقيادة بينيت، مقابل 17% لآيزنكوت و15% لنتنياهو. وفي ما يتعلق بالانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، فضل 31% ائتلافا بقيادة آيزنكوت، مقابل 26% لبينيت و11% فقط لنتنياهو.

وأظهر الاستطلاع أن 72% من الإسرائيليين حسموا قرارهم بشأن الجهة التي سيصوتون لها في الانتخابات المقبلة، فيما قال 11% إنهم لم يقرروا بعد، و9% قالوا إنهم اتخذوا قرارا أوليا من دون حسم نهائي، بينما أكد 8% أنهم لا يعتزمون المشاركة في التصويت.