الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة سكنية استيطانية ومبنى كبير في الخليل

"مجلس التخطيط الأعلى" التابع لوحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال صادق على خطط بناء 576 وحدة سكنية في مستوطنتي "متسبيه يريحو" وكارني شومرون" ومبنى بمساحة ألف متر مربع في الخليل* سموتريتش: "هذا يرسخ سيطرتنا على الأرض"

صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، على خطط بناء 576 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية وعلى بناء مبنى بمساحة ألف متر مربع في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة.

وبين الخطط التي تمت المصادقة عليها، بناء 456 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبيه يريحو"، وعلى بناء 120 وحدة سكنية في مستوطنة "كارني شومرون".

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيبل سموتريتش، أن "نواصل بناء أرض إسرائيل فعليا، وتطبيق سيادة فعلية في المستوطنات، وإحضار آلاف السكان الجدد إلى متسبيه يريحو، وإقامة مبنى جديد لمعهد تدريس التوراة ’شافيه حيفرون’ في مدينة الآباء. وهذه عملية قومية ترسخ سيطرتنا على الأرض وتعزز أمن إسرائيل، وترسخ حقائق واضحة تمنع إقامة دولة إرهاب عربية في قلب البلاد".

وقال سموتريتش في بيان، أمس، إنه "بالأمس ألغينا اتفاقيات الخليل"، بعد مصادقة "مجلس التخطيط الأعلى" على سحب صلاحيات تخطيط وبناء من بلدية الخليل.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إنه "خلافا لبيان وزير المالية، اتفاق الخليل لم يلغَ. وقبل عدة أشهر تبنى الكابينيت الأمني قرارا يتعلق بشكل عيني بالصلاحيات في مجال التخطيط والبناء بكل ما يتعلق بالمجتمع اليهودي في الخليل ومواقع التراث اليهودية. وعدا ذلك لا توجد أي تغييرات".

وصادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، قبل عدة أشهر، على هذه الخطوة بناء على اقتراح قدمه سموتريتش، وبموجبه يتم سحب صلاحيات التخطيط والبناء في البؤر الاستيطانية في الخليل وفي الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال.