تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي الإسرائيلي 0.4% في أيار

تباطؤ النشاط الاقتصادي في إسرائيل خلال أيار، مع تراجع المؤشر الشهري بنسبة 0.4% بفعل ضعف أداء التجارة والخدمات والصناعة وتراجع الاستهلاك، رغم مساهمة الصادرات والأسواق المالية في الحد من الانخفاض.

انخفض المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي في إسرائيل خلال شهر أيار/ مايو الماضي بنسبة 0.4%، في مؤشر على تباطؤ النشاط الاقتصادي مقارنة بالاتجاه طويل الأجل، وذلك بعد تأثره بجملة من المعطيات السلبية المتعلقة بالإنتاج والإيرادات والاستهلاك.

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وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن بنك إسرائيل، اليوم الأربعاء، أوضح أن المؤشر يعكس متوسط تقديرات النمو الشهري خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين آذار/ مارس وأيار/ مايو، ويستند إلى نموذج إحصائي طوره البنك لتقدير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري.

وأشار البيان إلى أن التراجع تأثر سلبًا ببيانات الإيرادات في قطاعي التجارة والخدمات والإنتاج الصناعي خلال شهر آذار/ مارس، إضافة إلى بيانات استيراد السلع الاستهلاكية وإيرادات الضرائب غير المباشرة في أيار/ مايو. كما ساهمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلية للربع الأول من عام 2026 في خفض المؤشر.

وفي المقابل، حدّت عدة مؤشرات من حجم الانخفاض، أبرزها ارتفاع حجم المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان، وتحسن المعطيات المالية المرتبطة بالمؤشر العام في بورصة تل أبيب ومؤشر "ناسداك" خلال شهري نيسان وأيار، إلى جانب زيادة صادرات السلع في أيار.

وذكر البنك أن معدل نمو المؤشر الحالي أدنى من معدل النمو طويل الأجل الذي يقدَّر بنحو 0.3% شهريًا، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى أنه جرى تعديل بيانات المؤشر نزولًا للشهرين الماضيين بعد استكمال البيانات التي لم تكن متاحة عند النشر السابق، بالإضافة إلى تعديل تقديرات النمو الخاصة بالربع الأول من عام 2026 نحو الأسفل.

وأوضح البنك أن المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي يعكس متوسط معدل النمو الشهري المقدر للناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاثة أشهر، ويستند إلى بيانات صادرة عن جهات عدة، بينها دائرة الإحصاء المركزية ووزارة المالية وبيانات سوق المال والمصارف وتحليلات بنك إسرائيل.