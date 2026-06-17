شركة "رفائيل" وشركة SpearUAV تعلنان تطوير منظومة "Iron Wasp" لاعتراض المسيّرات والذخائر الجوالة من على متن الآليات العسكرية، في وقت تعترف فيه إسرائيل بأنها عاجزة عن مواجهة تهديد مسيّرات حزب الله.

أعلنت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رفائيل" وشركة SpearUAV، الأربعاء، عن شراكة لتطوير منظومة جديدة تحمل اسم "Iron Wasp"، مخصصة لاعتراض المسيّرات والذخائر المسيرة التي تستهدف القوات البرية.

وبحسب بيان مشترك، فإن المنظومة الجديدة صُممت لتوفير قدرة اعتراض للأهداف الجوية أثناء حركة القوات الميدانية، من خلال تركيبها على الآليات العسكرية المدرعة، للتعامل مع التهديدات "دون الحاجة إلى تجهيزات مسبقة أو أنظمة معقدة".

وذكرت الشركتان أن المنظومة تعتمد على تكنولوجيا "Viper" التي طورتها SpearUAV، وتدمج في نظام واحد قدرات الرصد والتعرف والاعتراض، كما تتيح إطلاق مسيّرة اعتراضية من قاذف صغير متعدد الأنابيب مثبت على الآلية العسكرية.

وأضافتا أن المنظومة صُممت للتعامل مع أهداف جوية سريعة وغير لافت للأنظار وقادرة على التخفي، وأنها مخصصة للعمل إلى جانب أنظمة أخرى مستخدمة في الجيش الإسرائيلي، بينها "تروفي" و"درون دوم" ومنظومات الليزر.

وقال رئيس شعبة البر والبحر في شركة "رفائيل"، تسفي مرمور، إن المنظومة الجديدة توفر "استجابة أكثر تكاملا لأحد التحديات الرئيسية التي تواجه القوات البرية"، معتبرا أنها تضيف قدرة اعتراض جوي ميدانية للقوات العاملة في ساحة المعركة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة SpearUAV، يفتاح كلاينمان، إن اختيار شركته للمشاركة في المشروع يمثل "تعبيرا عن الثقة بالتكنولوجيا التي طورتها"، مضيفا أن التعاون يهدف إلى تعزيز قدرات القوات البرية على التعامل السريع والمستقل مع التهديدات الجوية.

ويأتي الإعلان عن المنظومة الجديدة في وقت تعجز فيه إسرائيل في التعامل مع مسيّرات حزب الله، الذي بات يستخدم مسيرات يتم التحكم فيها عبر كابلات ألياف ضوئية رفيعة للغاية، صغيرة الحجم ومموهة وفعالة، وسرعان ما تحولت خلال المواجهة الحالية إلى سلاح قاتل ضد قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أقر في وقت سابق بأن تهديد المسيّرات التابعة لحزب الله لا يزال يشكل أحد أبرز التحديات الأمنية في شمال البلاد، قائلا إن إسرائيل تعمل على إيجاد حلول لهذه المسألة، وإن "كبار العقول" يشاركون في تطوير وسائل للتعامل معها.

ولم تقدم الشركتان معطيات بشأن موعد إدخال المنظومة إلى الخدمة العملياتية أو مراحل تطويرها الحالية، واكتفتا بالإعلان عن بدء التعاون لتطوير النظام الجديد المخصص للتعامل مع التهديدات الجوية قصيرة المدى.