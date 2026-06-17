كاتس يلتقي رئيس "أرض الصومال": تعاونا لسنوات في عمليات سرية

التقى كاتس رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، وتحدث عن تعاون الطرفين لسنوات في عمليات قال إنها ستبقى سرية. فيما بحث الطرفان "سبل تعميق التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي".

التقى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، الأربعاء، رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، وعددا من المسؤولين. وبحث الجانبان "سبل تعميق التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي".

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وذكر كاتس خلال اللقاء، أن إسرائيل و"أرض الصومال"، "ديمقراطيتان وتتشاركان قيما مشتركة"، وتلتزمان بمكافحة ما وصفه بـ"عوامل الإرهاب" في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان أمن مواطنيهما؛ على حد قوله.

وأشار إلى أن "علاقات أمنية مهمة وتعاونا وثيقا جمعا إسرائيل وأرض الصومال على مدى سنوات، وأن جزءا من هذا التعاون جرى بصورة سرية"، مبديا الاستعداد في توسيعه والارتقاء به إلى مستويات جديدة في مجالات الأمن والاستخبارات والتكنولوجيا والابتكار.

وقال كاتس "تربط إسرائيل وأرض الصومال صداقة طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة والقيم الديمقراطية والالتزام بالأمن والاستقرار"، مضيفا "لقد تعاونا لسنوات بعيدا عن الأضواء في سلسلة من العمليات التي ستبقى سرية".

وأضاف "نحن عازمون على الارتقاء بالتعاون الأمني بيننا إلى مستويات جديدة، بما يخدم الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة".

وشارك في اللقاء من الجانب الإسرائيلي، القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، ونائب المدير العام للوزارة، ورئيس شعبة التخطيط في الجيش، والسفير المعين لدى "أرض الصومال"، إلى جانب مسؤولين آخرين.

فيما شارك من جانب إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، وزير الدفاع ووزير شؤون الرئاسة، وقائد الجيش، ورئيس ديوان الرئاسة، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات الوطني، والسفير لدى إسرائيل.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، ورئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يوم الإثنين الماضي، "سفارة لأرض الصومال" في القدس، في خطوة جديدة ضمن مسار التقارب المتسارع بين الجانبين منذ إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم نهاية العام الماضي.

وتسارع التقارب بين إسرائيل و"أرض الصومال" خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أعلنت إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2025 اعترافها بالإقليم باعتباره "دولة مستقلة"، لتصبح أول جهة تقدم على هذه الخطوة، في حين ترفض الحكومة الصومالية ذلك ويواصل المجتمع الدولي اعتبار "أرض الصومال" جزءا من جمهورية الصومال.

وكان الإقليم قد أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، لكنه لم يحظ حتى اليوم باعتراف دولي. وفي أيار/ مايو الماضي، قدم محمد حاجي أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي بصفته أول ممثل دبلوماسي للإقليم لدى إسرائيل، فيما أعلنت تل أبيب تعيين أول سفير غير مقيم لها لدى الإقليم.