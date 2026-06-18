ترامب قد يدعم نتنياهو في الانتخابات: عليه أن يكون أكثر عقلانية

رهن الرئيس الأميركي دعمه لرئيس الحكومة الإسرائيلية بالانتخابات بمعرفة منافسيه، وسط كشف تقارير عن محادثات غاضبة بينهما انتقد فيها ترامب حليفه بشدة، بسبب دمار لبنان وتفجير المباني، عادّا أنه يبالغ برودوده ويريد "قصف الجميع" دائمًا.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه قد يدعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى معرفة خصومه المحتملين.

وقال ترامب لهيئة البث الإسرائيلية العامّة ("كان 11"): "من الممكن أن أدعم نتنياهو في الانتخابات، لكن علينا أن نرى من سيترشح".

وأضاف في التصريحات التي نشرتها هيئة البث، مساء اليوم الخميس: "لكنني بحاجة إلى معرفة من سيترشح".

وتابع الرئيس الأميركي: "تربطني علاقة جيدة مع نتنياهو، لكنه بحاجة إلى أن يكون أكثر عقلانية، وأنا على استعداد للقاء به".

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق الخميس، تفاصيل جديدة بشأن المحادثات بين ترامب ونتنياهو، والتي وصفتها الصحيفة بأنها "ليست ودية كما كانت في السابق"، وذلك يأتي في ظل توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقًا لمصدر مطّلع على مضمون مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب، كان ترامب غاضبًا من نتنياهو بسبب الدمار الذي لحق بلبنان، وانتقده بشدة قائلا: "لماذا تفجّر المباني؟ توقف عن تفجير المباني".

وقارن الرئيس الأميركي، الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي عقب الحرب بـ"الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن العشرين.

كما أشار التقرير إلى خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن معالجة الملف النووي الإيراني في مذكرة التفاهم بين البلدين، وذكرت مصادر أن نتنياهو أخبر ترامب في إحدى المحادثات عن البرنامج النووي الإيراني قائلا: "دونالد، كيف ستتحقق من ذلك؟".

وفي محادثات أخرى، قدّم نتنياهو للرئيس "أسبابًا تاريخية" تدعو إلى عدم الثقة بإيران.

وقال ترامب لمستشاريه، بحسب التقرير، إنه لا أحد يستطيع التعامل مع نتنياهو، وأن الأخير يريد "قصف الجميع".

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة طوول ستريت جورنال"، قال ترامب بشأن نتنياهو، إنه "يبالغ أحيانا في ردّ فعله".

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، دعا خلال محادثات مع ترامب، إلى مزيد من العمل العسكري.

ووفقًا للمسؤول ذاته، فقد سئم ترامب من ذلك، إذ إن نتنياهو "يخبر الرئيس لماذا يحتاج إلى قصف شيء ما، ولماذا تعرف الاستخبارات الإسرائيلية كيفية القيام بذلك ومتى، والرئيس يستمع، وتكون المحادثات متشابهة في الغالب".