شبهات حول سرية التصويت تدفع العليا لاقتراح إعادة انتخاب مراقب الدولة

المحكمة العليا تصدر أمرا احترازيا بشأن سرية التصويت في انتخاب ميخائيل رابيلو لمراقب الدولة، واقترحت إعادة الاقتراع بعد جدل أثاره توثيق نواب لتصويتهم خلال العملية التي انتهت بفوز المرشح المدعوم من نتنياهو، بعد إعادة التصويت إثر الفشل بحشد الأغلبية.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمرا احترازيا في الالتماسات المقدمة ضد انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة، وطلبت من الكنيست الرد حتى يوم الأحد المقبل على مقترح يقضي بإعادة التصويت، في ظل شبهات تتعلق بالإخلال بسرية الاقتراع خلال عملية الانتخاب.

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ويقتصر الأمر الصادر عم المحكمة على مسألة سرية التصويت، فيما امتنعت في هذه المرحلة عن إصدار أمر مماثل يتعلق بادعاءات تضارب المصالح المرتبطة برابيلو، الذي يشغل موقعا مركزيا ضمن الطاقم القانوني لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

المحكمة: "سحابة غير مرغوب فيها" فوق عملية الانتخاب

وخلال الجلسة، قال القاضي نوعم سولبرغ إن عملية انتخاب مراقب الدولة ما زالت تحيط بها "سحابة غير مرغوب فيها" و"طعم مر"، معتبرا أن بعض أعضاء الكنيست تصرفوا خلافا لتوجيهات المستشارة القانونية للكنيست بشأن الحفاظ على سرية الاقتراع.

واقترح سولبرغ إجراء تصويت جديد "في إطار إجراء نظيف وسليم"، مطالبا الكنيست بإبلاغ المحكمة بموقفه من هذا المقترح حتى يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن المحكمة تتجه إلى إصدار أمر احترازي يتعلق بسرية التصويت، لكنها لا ترى في هذه المرحلة مبررا لإصدار أمر مماثل بشأن الادعاءات المتعلقة بتضارب المصالح.

بدورها، قالت القاضية غيلا كنفي شتاينيتس إن هناك ضرورة لفحص ما إذا كانت تصريحات رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بشأن السماح بتوثيق التصويت قد أثرت على النتائج النهائية.

وأضافت أن ما جرى يمثل "استحداثا لقاعدة جديدة" قد تؤثر على حرية أعضاء الكنيست في التصويت خلافا لمواقف أحزابهم أو كتلهم السياسية.

كما أشارت إلى احتمال حدوث خرق لمبدأ سرية الاقتراع، موضحة أن بعض النواب لم يكتفوا بتوثيق عملية التصويت خلف الستار، بل أظهروا أوراق اقتراعهم خارجه، وقالت: "نحن عمليا أمام إزالة للستار، وهذا أمر أكثر جوهرية".

جدل حول تصوير أوراق الاقتراع

وخلال الجلسة، سأل القاضي سولبرغ ممثل نتنياهو وحزب الليكود، المحامي إيلان بومباخ، عن سبب تغيير أربعة أعضاء كنيست تصويتهم بين الجولة الأولى والثانية من الانتخاب.

ورد بومباخ بالقول إن "مثل هذه الأمور قد تحدث"، معتبرا أنه لا توجد أدلة على صدور تعليمات بتصوير أوراق الاقتراع أو على ممارسة ضغوط غير قانونية أثرت على نتائج التصويت.

كما ادعى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لم تطلب المشاركة في الإجراءات القضائية، معتبرا أن ذلك يدل على أنها لا ترى مشكلة قانونية في التعيين.

في المقابل، أكد المحامي يتسحاق برت، الذي مثّل الكنيست، أن أي طلب أو تعليمات تلزم عضو كنيست بتوثيق تصويته تُعد "غير قانونية ومرفوضة".

وأوضح أن المستشارة القانونية للكنيست كانت قد طلبت منع التصوير خلف الستار، قبل التوصل إلى تفاهم بين الائتلاف والمعارضة خلال جولة الإعادة يقضي بعدم حظر إدخال الهواتف المحمولة إلى منطقة الاقتراع، مقابل تأكيد رئيس الكنيست أن أي مطالبة بتوثيق التصويت لا تحمل أي صفة قانونية.

وأضاف أن الفارق بين نتائج الجولتين لا يشكل دليلا بحد ذاته على صدور تعليمات بتصوير أوراق الاقتراع.

خلفية القضية

وكان الكنيست قد انتخب رابيلو، في 3 حزيران/ يونيو الجاري، لمنصب مراقب الدولة بعد فوزه في جولة إعادة على قاضي المحكمة العليا السابق، يوسيف إلرون، بحصوله على تأييد 61 عضو كنيست مقابل 57.

وجاء انتخابه بعد جولة أولى لم ينجح خلالها أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلوبة، فيما اعتُبر فوزه إنجازا سياسيا لنتنياهو الذي دعم ترشحه بصورة مباشرة.

وأثارت عملية الانتخاب جدلا واسعا بعد تداول تقارير عن مطالبة نواب من الليكود بتوثيق تصويتهم لصالح رابيلو، رغم أن الاقتراع جرى بموجب آلية التصويت السري.

كما نشر عدد من أعضاء الائتلاف صورا توثق تصويتهم، ما أثار انتقادات قانونية ودفَع أحزابا معارضة إلى الطعن في سلامة العملية الانتخابية، معتبرة أن توثيق أوراق الاقتراع يفرغ مبدأ السرية من مضمونه ويقوّض حرية التصويت داخل الكنيست.

ويُنظر إلى رابيلو باعتباره من المقربين إلى نتنياهو، إذ يتولى تمثيله قانونيا منذ سنوات، فيما يتوقع أن يلعب مكتب مراقب الدولة دورا محوريا في ملفات مرتبطة بالتحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.