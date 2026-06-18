شهيد بغارة جنوبي لبنان ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين

شهدت جبهة جنوب لبنان تراجعًا نسبيًا في وتيرة الهجمات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار بعض الاعتداءات المتفرقة.

استشهد لبناني وأصيب آخر بجروح خطيرة في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط كفرتبنيت جنوبي لبنان، فيما تراجعت وتيرة الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع الإعلان عن اتفاق أميركي إيراني لوقف الحرب، من دون أن تتوقف الاعتداءات على البلدات الجنوبية.

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وفي هذا السياق، أفادت تقارير ميدانية بأن حزب الله ردّ على الهجمات الإسرائيلية عبر استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين بواسطة طائرة مسيّرة، يوم الأربعاء، من دون أن يصدر إعلان رسمي يتبنّى العملية بشكل مباشر.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين جراء القتال الدائر في جنوب لبنان، مشيرا أيضا إلى إصابة عدد من ضباط وجنود الاحتياط بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة. كما أوضح في بيان آخر أن طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله انفجرت بالقرب من قواته في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود، قبل أن تنفجر طائرة مسيّرة ثانية بعد دقائق متسببة بإصابة جندي إضافي.

وفي المقابل، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3,884 شهيدا و11,856 جريحا منذ 2 آذار/ مارس الماضي، وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة اللبنانية.

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