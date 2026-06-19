استطلاع: أغلبية تتخوف على مستقبل إسرائيل بسبب التفاهمات الأميركية – الإيرانية

أغلبية 63% من الإسرائيليين تتخوف على مستقبل إسرائيل بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران* نصف الإسرائيليين قلقون حيال الشرخ في العلاقات بين ترامب ونتنياهو* كتلة الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستخسر تفوقها في حال تحالف بينيت وآيزنكوت

عبرت أغلبية الإسرائيليين عن قلقها على مستقبل إسرائيل في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم بينهما توقف الحرب على إيران، وقال قرابة نصف الإسرائيليين إنهم قلقون حيال الشرخ في العلاقات بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما تحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة لو جرت انتخابات الكنيست الآن على 61 مقعدا.

وقال 63% من الإسرائيليين، بينهم 78% من ناخبي أحزاب المعارضة و44% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إنهم يتخوفون على مستقبل إسرائيل في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم الأميركية – الإيرانية، وقال 31%، بينهم 51% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إنهم ليسوا متخوفين، وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

كذلك عبّر 49%، بينهم 61% من ناخبي الأحزاب الصهيونية في المعارضة، من الإسرائيليين عن قلقهم من الشرخ في العلاقات بين نتنياهو وترامب، بينما قال 43%، بينهم 63% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إنهم غير قلقين حيال ذلك.

وبحسب الاستطلاع، فإنه في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 21 مقعدا؛ حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت 21؛ قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت 20؛ "يسرائيل بيتينو" 10؛ حزب "الديمقراطيون" 10؛ شاس 9؛ "عوتسما يهوديت" 8؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ الجبهة – العربية للتغيير 6؛ القائمة الموحدة 4؛ الصهيونية الدينية 4.

وبهذه النتائج يكون تمثيل الأحزاب الصهيونية في المعارضة 61 مقعدا، مقابل 59 مقعدا لأحزاب الائتلاف، وعشرة مقاعد للأحزاب العربية.

ويتبين من الاستطلاع أنه في حال توحد حزبا آيزنكوت وبينيت وخاضا الانتخابات بقائمة واحدة برئاسة بينيت، فإنها ستحصل على 34 مقعدا، أي خسارة 7 مقاعد في حال خاضا الانتخابات بقائمتين منفصلتين.

وستعزز قائمة موحدة كهذه قوة حزب "الديمقراطيين" الذي سيحصل على 13 مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يحصل على 12 مقعدا، بينما يرتفع عدد مقاعد الليكود إلى 23 مقعدا. وفي هذه الحالة يتراجع تمثيل الأحزاب الصهيونية في المعارضة إلى 59 مقعدا مقابل 61 مقعدا لأحزاب الائتلاف.

وفي حال خاضت قائمة واحدة كهذه الانتخابات برئاسة آيزنكوت، فإنها ستحصل على 27 مقعدا، أي أقل بأربعة مقاعد من خوض الحزبين الانتخابات بقائمتين منفصلتين، وستكون قوة الأحزاب الصهيونية في المعارضة 60 مقعدا مقابل 50 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و10 مقاعد للأحزاب العربية.