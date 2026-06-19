شخص من البلاد عاد من الكونغو الديمقراطية ويشتبه بإصابته بفيروس إيبولا

عاد شخص من البلاد من الكونغو الديمقراطية ونقل لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض حمى وصداع، وتحدثت وزارة الصحة عن الاشتباه بإصابته بفيروس إيبولا وقالت إن المريض يخضع لعزل وفحوص من المقرر أن تصدر نتائجها خلال 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ليل الجمعة – السبت، أنها تلقت بلاغا عن شخص يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا، بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وأوضحت أن الشخص الذي عاد إلى البلاد قبل ثلاثة أيام، توجه لتلقي العلاج بعد إصابته بالحمى والصداع، وتجري حاليا الفحوص اللازمة على أن تصدر نتائجها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشارت الصحة الإسرائيلية، إلى أن المريض يخضع للعلاج في ظروف عزل وفقا للإجراءات المهنية والتقييمات التي أجريت، حيث نقل إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، باعتباره مركزا مخصصا لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بهذا النوع من الأمراض. وبالتوازي تجرى تحقيقات وبائية لتحديد الأشخاص الذين اختلط بهم.

وأضافت في بيان لها، أنها تتابع التطورات العالمية بشكل متواصل منذ تفشي إيبولا في الأشهر الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وأنها أجرت استعدادات على مستوى المنظومة الصحية لضمان أعلى درجات الجاهزية لأي سيناريو محتمل؛ وفق ما قالت وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأشارت الصحة الإسرائيلية، إلى أنه في إطار هذه الاستعدادات جرى توزيع تعليمات مهنية على الطواقم الطبية والمستشفيات المعنية للتعامل مع الحالات المشتبه بها، كما استكملت عمليات تزويدها بوسائل الحماية والمعدات المخصصة، وأنشئت آليات للكشف المبكر عن المسافرين العائدين من مناطق انتشار المرض، بالإضافة إلى إنشاء منظومة للفحوصات المخبرية الخاصة بالكشف عن إيبولا.

وجددت الوزارة دعوتها الجمهور إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا لفيروس إيبولا، وعلى رأسها الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وفي حال الاضطرار للسفر إلى تلك المناطق، أوصت بالحصول مسبقا على استشارة في عيادات المسافرين؛ وفقا لتعليمات الوزارة.

كما دعت المسافرين العائدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا، ولا سيما من المناطق التي تشهد انتشارا نشطا للمرض، إلى البقاء في المنزل وتجنب مخالطة الآخرين إذا ظهرت عليهم الحمى أو أعراض غير اعتيادية خلال 21 يوما من العودة.