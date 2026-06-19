مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين في لبنان بينهم ضابطان... ماذا نعرف؟

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده بينهم قائد كتيبة، وإصابة 5 آخرين بمسيّرات بكفرتبنيت. وإثر ذلك، حرض وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على تدمير لبنان بأكمله، داعين "لفتح أبواب الجحيم وإحراق كل البلاد".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 4 من جنوده بمعارك جنوبي لبنان، أحدهم ضابط وقائد كتيبة، فيما أُصيب 5 جنود آخرين، بجراح، أحدهم ضابط كذلك، وُصفت جراحه بالخطيرة، جرّاء استهدافهم بمسيّرة مفخّخة في منطقة كفر تبنيت، في حدث آخر.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "خلال الليل، عند نحو الساعة 00:20، (عشرون دقيقة بعد انتصاف ليل الخميس)، استهدف ’هدف مشبوه’، دبابة تابعة لقوات الكتيبة 52 العاملة تحت قيادة الدفاع الجوي ’غفعاتي’ في منطقة قرية كفر تبنيت".

وأشارت إلى أنه "لم يُحسم بعد، ما إذا كان هذا الهجوم، قد نُفِّذ بطائرة مسيّرة، والحدث قيد التحقيق".

وأضافت أنه "نتيجة لاستهداف الدبابة، قُتل الضابط (قائد الكتيبة) وثلاثة جنود آخرين من الجيش الإسرائيلي".

وذكرت إذاعة الجيش أن الضابط القتيل، "تولّى قيادة الكتيبة 52 خلفًا لمقدّم (آخر)، بعد نحو أسبوع من إصابته بجراح خطيرة في معركة، جنوبي لبنان، قبل نحو شهرين".

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال، "شنّ هجمات على العديد من مواقع حزب الله في النبطية، ومناطق أخرى بجنوب لبنان".

وأوردت صحيفة "معاريف"، أن استهداف الدبابة جنوبي لبنان، "أدى إلى اشتعال النيران، فيها ومقتل 4 عسكريين، أُقرّت وفاتهم هناك".

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أنه "الليلة الماضية، وبعد منتصف الليل بقليل، استهدف ’هدف جوي مشبوه’، طائرة مسيّرة، أو مسيّرة مفخّخة تابعة لحزب الله، دبابة ’ميركافا’، تقلّ طاقم الكتيبة 52 العاملة في منطقة مرتفعات علي طاهر الإستراتيجية، بالقرب من قرية كفر تبنيت، وذلك ضمن مناورة برية للفرقة 36 على مشارف مدينة النبطية".

وأضافت أنه "نتيجةً لانفجار داخل الدبابة، قُتل قائد الكتيبة، وثلاثة من أفراد الطاقم".

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال، "يُجري تحقيقًا في الحدث، ويبحث في عدة أمور من بينها، ما إذا كانت طائرة مسيّرة قد تمكنت من الوصول إلى داخل دبابة، غير مُحكمة الإغلاق، أو صاروخ مضاد للدروع".

وأضافت أنه "في حدث آخر، في الساعة الرابعة صباحًا، في منطقة (الشقيف) قرب كفر تبنيت، استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة قوةً من لواء الكوماندوز، ما أسفر عن إصابة خمسة مقاتلين، أحدهم إصابته خطيرة".

وبشأن ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ضابط بالاحتياط بجراح خطيرة، بالإضافة إلى 3 جنود آخرين، بمسيّرة مفخّخة جنوبي لبنان.

وقال في بيان: "خلال ليلة الجمعة، أُصيب ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، كما أُصيب ثلاثة جنود من الاحتياط والنظاميين بجروح طفيفة، نتيجة غارة جوية بطائرة مسيرة مفخخة، جنوبي لبنان".

من جانبه، أعلن حزب الله أنه رصد محاولة تسلل لقوة إسرائيلية مؤلفة من فصيلي مدرعات ومشاة باتجاه شمال مرتفع "علي الطاهر"، حيث جرى استدراجها والتعامل معها بمختلف الأسلحة، ما أسفر عن تدمير 3 دبابات "ميركافا"، بصواريخ موجَّهة.

تحريض على لبنان "بأكمله"

وسارع وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو إلى التحريض، والدعوة إلى القتل الواسع في كل أنحاء لبنان، بعد مقتل عناصر جيش الاحتلال.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية، يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعًا، ويجب أن يحترق لبنان بأكمله"، وذلك في بيان أصدره بعد الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، أحدهم ضابط، جنوبي لبنان.

وذكر بن غفير "مع كامل الاحترام للأميركيين، يجب على إسرائيل أن توضح للعالم أجمع أن دماء أبنائنا وأمن مواطنينا ليسا عبثا، ويجب أن يحترق لبنان بأكمله. واجبنا هو حماية مواطني إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي، وهذا الواجب يتقدم على أي اعتبار آخر".

وتابع: "أقول لرئيس الحكومة، حتى في اجتماعاتنا: مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية، يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعًا. وكفى من هذه المناورات. في الشرق الأوسط، لا يُحقق النصر بالردود المحسوبة والاحتواء، بل يجب اتخاذ إجراءات حاسمة. يجب القضاء على الإرهاب"، على حدّ وصفه.

وقال وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، إنه "صباح عصيب... هذا وقت الكلام بالنار، وفتح أبواب الجحيم".

وهاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة، قائلا: "إذا بقيت الضاحية (الجنوبية لبيروت) بعد الحادثة الصعبة التي سقط فيها أربعة مقاتلين كما هي (من دون تدمير)... فهذا فشل ذريع لرئيس الحكومة ووزير الأمن".

وأضاف أن "جنود الجيش الإسرائيلي ليسوا أهدافا سهلة، ولكل أذى يلحق بجنودنا ثمن باهظ لا ينساه الطرف الآخر".