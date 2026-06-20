تقارير: واشنطن توسع اتصالاتها نحو المعارضة الإسرائيلية

"الوضع كان معكوسا خلال الفترة الماضية، إذ سعت المعارضة الإسرائيلية إلى بناء علاقات مع الإدارة الأميركية، وحققت نجاحا محدودا مع مسؤولين يتحفظون على نتنياهو، دون تحقيق اختراق مماثل لدى المسؤولين المقربين منه".

تُقدّر جهات في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك احتمالا لتغيير الحكومة في إسرائيل، وبالتالي تعمل على إقامة قنوات اتصال، غير رسمية، مع أقطاب في المعارضة الإسرائيلية.

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وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، تعمل جهات في الإدارة الأميركية، تُعد قريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على إنشاء "قنوات التواصل غير الرسمية هذه" مع شخصيات بارزة في المعارضة الإسرائيلية، من بينها رئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.

وتقود هذه التحركات، يتابع التقرير، جهات داخل الإدارة الأميركية، "لطالما كانت تُعد مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو"، وذلك على خلفية تقديرات في واشنطن تشير إلى وجود احتمال، لا يستهان به، بتغيير الحكومة في إسرائيل.

كما يلفت التقرير إلى أن "الوضع كان معكوسا خلال الفترة الماضية، إذ سعت المعارضة الإسرائيلية إلى بناء علاقات مع الإدارة الأميركية، وحققت نجاحا محدودا مع مسؤولين يتحفظون على نتنياهو، دون تحقيق اختراق مماثل لدى المسؤولين المقربين منه".

أما الآن، فيقول التقرير، إن شخصيات اعتُبرت شديدة القرب من نتنياهو داخل الإدارة الأميركية "باتت تبادر بنفسها إلى فتح قنوات تواصل مع أحزاب المعارضة"، ولا سيما مع آيزنكوت وبينيت.

ووفق التقرير، ترى جهات داخل الإدارة الأميركية أن "مرحلة ما بعد انتهاء الحرب قد تتيح فرصا سياسية لتحقيق أهداف يسعى إليها ترامب، لكنها تعتقد أن تحقيق بعض هذه الأهداف يواجه صعوبات في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية"، وذلك في ظل ما وصفه التقرير الإسرائيلي بـ "أزمة ثقة وتباينات متزايدة" بين واشنطن وتل أبيب.

ومع ذلك، شدد التقرير على أن ترامب لا ينقل دعمه السياسي في الوقت الراهن من نتنياهو إلى أي شخصية أخرى، لكنه أشار إلى وجود توجه داخل الإدارة الأميركية لبناء علاقات ثقة وقنوات اتصال إضافية مع أطراف إسرائيلية مختلفة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوتر بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها المسار التفاوضي مع إيران وتداعياته المحتملة على ملفات يعتبرها الجانب الإسرائيلي أولوية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية.