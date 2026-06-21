بعد ضغوط أميركية.. تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

تتجه الأوضاع في جنوب لبنان نحو مرحلة تهدئة نسبية بعد صدور توجيهات إسرائيلية بوقف القتال، وسط استمرار التحركات العسكرية الدفاعية على الأرض، وفي ظل ضغوط دولية متزايدة ومساعٍ دبلوماسية مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا.

أصدر المستوى السياسي في إسرائيل تعليمات للجيش بوقف القتال في جنوب لبنان، في خطوة جاءت وسط ضغوط أميركية متزايدة وجهود دبلوماسية متسارعة لاحتواء التصعيد، بالتزامن مع انطلاق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش تلقى توجيهات محدثة بوقف إطلاق النار، موضحاً أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل "بشكل دفاعي" داخل المنطقة الأمنية المعلنة في جنوب لبنان، مع الاحتفاظ بحق الرد إذا استمرت هجمات حزب الله على القوات الإسرائيلية أو المدنيين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش تلقى أوامر رسمية بوقف إطلاق النار، لكنه سيبقي قواته في مرتفعات علي الطاهر، حيث يواصل محاصرة نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويأتي هذا التطور بعد يومين من المواجهات العنيفة، التي أسفرت، بحسب السلطات اللبنانية، عن استشهاد نحو 100 شخص جراء الغارات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه قواته، مؤكدا مقتل خمسة جنود خلال 48 ساعة، بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن أربعة جنود، بينهم ضابط كبير، قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم استهدف دبابة تابعة للكتيبة 52.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الملف اللبناني يتصدر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمباحثات الأميركية الإيرانية في سويسرا، بعد إدراج جلسة طارئة لبحث وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

سياسيا، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قرار وقف إطلاق النار جاء نتيجة ضغوط أميركية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، في وقت انتقدت فيه الإدارة الأميركية تصريحات إسرائيلية رافضة لمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.

كما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التحلي بالتعقل، فيما شدد نائب الرئيس جيه دي فانس على أن القوة العسكرية وحدها لن توفر حلا دائما للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.