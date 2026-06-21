زامير بجنوب لبنان: وقف النار هش والعملية العسكرية ضد حزب الله غير مسبوقة

بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، زعم زامير أن قواته تواصل العمل لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "ملتزم بالبقاء في حالة جاهزية لمواصلة العمل وإحباط التهديدات"

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، إن حزب الله يمرّ بـ"وضع صعب جدًا"، مدعيًا أن الجيش الإسرائيلي ألحق به "ضربة قاسية وعميقة"، وذلك خلال جولة ميدانية وتقييم للوضع أجراه في جنوب لبنان بمشاركة قادة عسكريين كبار.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، زعم زامير أن قواته تواصل العمل لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "ملتزم بالبقاء في حالة جاهزية لمواصلة العمل وإحباط التهديدات".

وقال زامير خلال لقائه قادة الألوية المشاركة في العمليات العسكرية إن هدف الجيش الإسرائيلي "لم يتغير"، ويتمثل في "حماية بلدات الشمال ومواطني إسرائيل"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن النشاط العسكري في منطقتي علي الطاهر وقلعة الشقيف يندرج ضمن هذا الهدف.

وادعى رئيس الأركان الإسرائيلي أن حزب الله أقام على مدى نحو عشرين عامًا مجمعًا عسكريًا محصنًا تحت الأرض في منطقة الشقيف، معتبرًا أن هذه المنطقة تشكل أحد مراكز الثقل الحالية لعمليات القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.

كما زعم زامير أن الجيش الإسرائيلي تمكن خلال اليومين الماضيين من "تحييد هيكل قيادي مهم" تابع لحزب الله على مستوى ما وصفها بـ"القيادة الوسطى" في وحدات بدر ووحدات أخرى.

وفي تصريحاته، وصف زامير اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "هش"، وقال إن الجيش الإسرائيلي مطالب بالحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية لاستئناف العمليات العسكرية والانتقال السريع إلى الهجوم إذا اقتضت الحاجة ذلك، على حد قوله.

وأضاف أن جميع موارد الجيش الإسرائيلي خُصصت لهذا الغرض، مؤكدًا أن أحد الدروس التي استخلصتها إسرائيل من هجوم السابع من أكتوبر 2023 هو عدم السماح، بحسب تعبيره، بتموضع تنظيمات مسلحة على حدودها.

وأجرى زامير تقييم الوضع في جنوب لبنان بمشاركة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب قادة الألوية المناورة وعدد من كبار الضباط.