مقتل 36 ضابطا وجنديا إسرائيليا في لبنان منذ مارس

تشهد الجبهة الجنوبية في لبنان تصعيداً لافتاً في وتيرة الخسائر الإسرائيلية، مع استمرار المواجهات مع حزب الله التي أسفرت خلال الأيام الأخيرة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وسط عمليات عسكرية معقدة في مناطق التماس.

أفادت تقارير إسرائيلية بمقتل 6 جنود، بينهم ضابط، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة خلال الأيام الثلاثة الماضية في مواجهات جنوب لبنان مع حزب الله، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي إلى 36 قتيلا.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه كشف هوية أحد الجنود الأربعة الذين قتلوا في استهداف دبابة تابعة لكتيبة المدرعات 52 فجر الجمعة، خلال عملية عسكرية نفذتها الفرقة 36 في منطقة تلة علي الطاهر جنوبي النبطية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد وقع الهجوم بعد منتصف ليلة الجمعة، حيث استهدفت الدبابة خلال الاقتحام باستخدام صواريخ مضادة للدروع يرجح أنها من طراز "كورنيت"، إضافة إلى طائرة مسيّرة مفخخة.

وأشارت نتائج تحقيق أولي إلى أن المسيّرة تمكنت من اختراق الجزء الخلفي للدبابة والانفجار داخلها، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد الطاقم.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن 36 ضابطا وجنديا في الجيش الإسرائيلي قتلوا في لبنان منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في الثاني من مارس/آذار الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ بداية التصعيد.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في منطقة تلال علي الطاهر جنوب لبنان، في تطور ميداني متصل بالاشتباكات الجارية.

وأضافت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية، رغم تلقيها أوامر رسمية بوقف إطلاق النار، لن تنسحب حاليا من محيط المنطقة المحاصرة، في انتظار تطورات الموقف الميداني.