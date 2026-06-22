إسرائيل تبحث توسيع التعاون الأمني مع الهند ضمن توجه لتعزيز شراكاتها شرقا

وزارة الأمن الإسرائيلية تعلن عن زيارة لمديرها العام إلى نيودلهي وتقول إن ذلك يأتي ضمن إستراتيجية لتوسيع الشراكات شرقا وزيادة صادرات الصناعات الأمنية وتعميق التعاون مع الهند.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن مديرها العام، أمير برعام، أجرى زيارة عمل قصيرة إلى الهند، التقى خلالها وزير الدفاع الهندي وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في إطار ما وصفته الوزارة بـ"إستراتيجية تهدف إلى توسيع الشراكات الأمنية "شرقا".

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وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان صدر الإثنين، إن برعام عقد سلسلة اجتماعات مع وزير الدفاع الهندي ووزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس أركان الجيش الهندي ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع، وبحث معهم سبل تعميق التعاون الأمني والصناعي بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزير الأمن الإسرائيلي، وفي سياق إستراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية، معتبرة أن ذلك يشكل أداة لتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي والتأثير في السياسة الخارجية ودعم الصناعات الأمنية والاقتصاد الإسرائيلي.

كما أشارت إلى أن هذه السياسة تقوم على توسيع دائرة الشراكات الإستراتيجية لإسرائيل باتجاه الشرق وتعزيز التعاون مع ما وصفتها بـ"الدول المحورية" في المنطقة.

ونقل البيان عن برعام قوله إن "الهند شريك إستراتيجي مركزي لدولة إسرائيل"، مضيفا أن الزيارة جاءت ثمرة "استعدادات ثنائية طويلة"، وتعكس الأهمية التي يوليها الجانبان لتوسيع ما وصفه بـ"التحالف الأمني والصناعي المتطور" بينهما.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين "لا تقوم فقط على المصالح"، وإنما تستند أيضا إلى "قيم مشتركة وتقدير ثقافي متبادل وثقة متبادلة"، معتبرا أن ذلك يمنح المشاريع المشتركة بين الجانبين أهمية إضافية.

وتشهد العلاقات بين الهند وإسرائيل توسعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في المجالين الأمني والعسكري، إذ تعد الهند من أكبر مستوردي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في حين عزز الجانبان تعاونهما في مجالات التكنولوجيا والأمن والاقتصاد.

وتسارع هذا التقارب منذ وصول رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى الحكم عام 2014، وشمل صفقات تسلح بمليارات الدولارات ومشاريع تعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة.

كما تروج الحكومة الإسرائيلية لتوسيع شبكة تحالفاتها الإقليمية والدولية مع الهند واليونان وقبرص ودول أخرى، بالتوازي مع مساع لتطوير مشاريع اقتصادية وتجارية وبنى تحتية تربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعمل على إنشاء "تحالف سداسي" يضم الهند واليونان وقبرص ودولا أخرى، في إطار مساعٍ لتوسيع شبكة تحالفاتها الإقليمية والدولية.