تقرير: إسرائيل تواجه "أزمة قومية" في الصحة النفسية لمواطنيها بسبب الحرب

خُمس سكان إسرائيل لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ونسبة المواطنين العرب الذين يُحتمل أن تتطور لديهم أعراض كهذه هي أربعة أضعاف النسبة بين اليهود* خبير في الصحة النفسية: "نحن ملزمون بأن نسعى إلى إنهاء الحرب"

تتعامل دوائر ومؤسسات الصحة النفسية في إسرائيل، منذ بداية الحرب على غزة واتساعها إلى حرب إقليمية واسعة، مع "أزمة قومية" بحسب وصف الخبراء النفسيين، ولا يتمثل ذلك بالجنود الذين يصابون بأزمات نفسية بسبب القتال فقط، وإنما يشمل شريحة واسعة من المواطنين، ويتبين أن نسبة المواطنين العرب الذين يُحتمل أن تتطور لديهم أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) هي أربعة أضعاف النسبة بين اليهود.

قبل الحرب، اعتنى قسم إعادة تأهيل الجنود التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية بحوالي 11 ألف جندي على خلفية أزمة نفسية، وارتفع هذا المعطى، الشهر الماضي، إلى 31 ألفا، لكن هذه ليست معطيات كاملة، وفقا للباحثة في مجال الصدمة النفسية، بروفيسور زهافا سولومون، التي شددت على أن "الأضرار التي نراها اليوم هي جزء صغير فحسب، وليست حتى طرف الجبل الجليدي، لما سنراه لاحقا"، حسبما نقلت عنها صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته اليوم، الإثنين.

وأضافت سولومون أن "الأبحاث تدل على أن هناك نسب عالية لردود فعل تظهر متأخرة. وفترات الهدوء خصوصا تسمح بظهور صدمات نفسية. وكثير من الجنود المسرحين هم قنابل موقوتة".

وتوقعت وزارة الأمن بعد شهور على بداية الحرب أن يعنى قسم إعادة تأهيل الجنود بـ100 ألف جندي مصاب بينهم 30 ألفا يواجهون أزمة نفسية، بحلول العام 2030، لكن القسم عدّل توقعاته، العام الماضي، وقال إنه ستكون في العام 2028، وأن نسبة الذين يعانون من أزمة نفسية ستكون 50%، ثم عدّل توقعاته مرة أخرى وقال إنه ليس مستبعدا أن ترتفع هذه النسبة في العام المقبل.

وأشار مدير المركز القومي للصدمة النفسية والمناعة في الجامعة العبرية في القدس، بروفيسور يائير بار حاييم، إن المعطيات أوسع من ذلك، وأنه "اعتنينا في عيادتنا بمئات جنود احتياط لديهم أعراض واضحا، وبدون شك يفترض أن يعنى بهم قسم إعادة التأهيل، لكنهم لم يرغبوا بالتعامل مع المصاعب البيروقراطية"، بينما يتخوف آخرون من سحب رخصة السياقة ورخصة السلاح منهم ومن أنه لن يتم قبولهم للعمل في أجهزة الأمن، وهناك الذين يخجلون من الخضوع لعناية قسم إعادة التأهيل "وهم بالأساس رجال كبار في السن أو لديهم جراح أخلاقية ويتخوفون من محاكمتهم وأن يصفونهم بأنهم خائنون"، حسب رئيس جمعية تعنى بصدمات نفسية للجنود، ناداف فيرش.

ولفت مدير المركز لدراسة الأفكار الانتحارية والألم النفسي في جامعة حيفا، بروفيسور يوسي ليفي بالز، إلى أن بحثا أجري بإشرافه أظهر أن عدد الإسرائيليين الذين ظهرت لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، أثناء الحرب أعلى بكثير، ويشمل حاليا 19.7% من السكان، في حين أن النسبة العالمية هي 3.9%، وفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية في العام 2021.

وحسب بالز، فإن نسبة المواطنين العرب الذين يحتمل أن تتطور لديهم أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة هي أربعة أضعاف النسبة بين اليهود. وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي كله يواجه خطورة اضطرابات ما بعد الصدمة، وأن "المجتمع الإسرائيلي منهك، ويواجه أسئلة أخلاقية مع شعور بالخيانة من جانب قادة الدولة".

وأضاف التقرير أن هذه الحالات تظهر من خلال حوادث الطرق القاتلة، ولدى أبناء الشبيبة في سن 12 – 17 عاما الذين تطورت لدى نسبة مرتفعة بينهم أعراض هلع واضطرابات الأكل خلال الحرب، وفقا لمعطيات مجلس سلامة الطفل، وارتفاع في حالات العنف داخل العائلة بنسبة 65%، وفقا لمنظمة "فيتسو"، إضافة إلى تأثير الحرب على قلة النوم وفقا لخبراء نفسيين.

وقال مدير مستشفى الأمراض العقلية "غيها"، بروفيسور غيل زالتسمان، إنه "منذ 7 أكتوبر يوجد ارتفاع بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% في عدد الإسرائيليين الذين يتوجهون لأول مرة إلى العلاج في العيادات الخارجية في المستشفى. هذا معطى دراماتيكي ومؤشر على أنهم يائسون ويتوقون للمساعدة".

وتبين من تقرير صادر عن المركز الإسرائيلي للإدمان والصحة النفسية، منتصف العام الماضي، أن واحد من بين أربعة إسرائيليين يتعاطى الخمور ومخدر القناب ومسكنات الآلام بشكل خطر خلال الحرب، وترتفع هذه النسبة إلى 54.2% بين الذين تم تشخيصهم بأنهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

يضاف إلى ذلك هجرة الأطباء النفسيين من إسرائيل. وقال زالتسمان إن هؤلاء الأطباء "يقولون غالبا إنهم يسافرون لسنة، لكنهم لا يعودون"، وذلك بالرغم من النقص بالأطباء النفسيين في الفترة التي سبقت الحرب.

وقدر تقرير صادر عن جمعية "ناتال – للمصابين بصدمة نفسية على خلفية قومية"، بداية العام الحالي، أنه لحقت أضرار اقتصادية بمبلغ 40 مليار شيكل لأسباب مباشرة تتعلق بتراجع قدرة آلاف المواطنين على العمل وتكلفة علاجهم، وأضرار غير مباشرة بمبلغ 60 مليار شيكل جراء ظواهر مرافقة لهذا الوضع، مثل ارتفاع حوادث الطرق والعنف والإدمان وأمراض، كما ارتفعت ميزانية قسم إعادة تأهيل الجنود السنوية من 5.2 مليار شيكل إلى 10 مليارات شيكل.

وقال بروفيسور بار حاييم حول هذا الوضع إنه "توجد توصيات كثيرة بإمكاني تقديمها لصناع القرار، لكن يبدو أن هناك توصية أهم من باقي التوصيات، وهي أننا ملزمين بأن نسعى إلى إنهاء الحرب. وأنا لست سياسيا ولا عسكريا، لكن بإمكاني القول إنه من بسبب الحروب توجد أضرار عسكرية واقتصادية واجتماعية، ولكن توجد أضرار نفسية أيضا".