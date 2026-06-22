تقرير: نتنياهو يتجه للإبقاء على البرايمرز مقابل توسيع سيطرته على قائمة الليكود

تقرير يفيد بأن نتنياهو تراجع عن الدفع نحو إلغاء البرايمرز وتشكيل "لجنة تنظيمية" لتحديد قائمة الليكود، ويواصل السعي لتوسيع عدد المرشحين الذين يملك حق تعيينهم في قائمة الحزب للكنيست المقبلة، وسط معارضة يقودها دافيد بيتان.

يتجه رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى الإبقاء على الانتخابات التمهيدية (البرايمرز) داخل الحزب، في وقت يواصل مساعيه لتوسيع عدد المواقع المضمونة التي يملك حق تعيين مرشحيها في قائمة الليكود للكنيست.

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وذكرت الإذاعة العام الإسرائيلية ("كان – ريشيت بيت")، اليوم الإثنين، أن نتنياهو تخلى عن الدفع باتجاه إلغاء الانتخابات التمهيدية واستبدالها بـ"لجنة تنظيمية" تتولى تشكيل قائمة الحزب، بعدما خلص إلى أن ذلك قد يساعده في الحصول على ما بين 8 و10 مواقع مضمونة داخل القائمة الانتخابية.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو يفترض أن التراجع عن خيار "اللجنة التنظيمية" سيُسهل التوصل إلى تفاهمات داخل الحزب بشأن توسيع عدد المواقع التي يملك حق تعيين مرشحيها، إلا أن عضو الكنيست دافيد بيتان، الذي يقود معارضة هذه الخطوة داخل الليكود، لم يوافق حتى الآن على منح نتنياهو هذا العدد من المواقع المضمونة.

وفي مقابلة مع الإذاعة العام الإسرائيلية، قال بيتان إن نتنياهو سعى إلى اختيار مرشحي الليكود عبر لجنة تنظيمية، معتبرا أن ذلك "يتناقض مع المبدأ الديمقراطي في الليكود".

وأضاف: "أعلم أن نتنياهو قال لأشخاص إنه يريد لجنة تنظيمية، وهذا تغيير جوهري جدا في الليكود"، مشيرا إلى أن نتنياهو "لم ينجح من خلال المواقع المضمونة التي حصل عليها على مر السنين في جلب أسماء رفعت من مكانة القائمة".

وقال بيتان إنه تلقى رسائل تفيد بإمكانية ضمه إلى اللجنة التنظيمية المقترحة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن مركز الليكود لن يصادق على طلب نتنياهو بهذا الشأن.

وأضاف: "أعتقد أن جميع أعضاء الحزب يجب أن يعارضوا هذه الخطوة. الأساس الذي يقوم عليه الليكود هو الأساس الديمقراطي"، معتبرا أن تغيير آلية اختيار المرشحين من شأنه المساس بأحد المرتكزات المركزية للحزب.

وتابع: "لا توجد أي مبررات لتغيير هذا النموذج، لأنه يمنح الليكود حيويته، ويجب أن تكون هناك ديمقراطية أيضا في اختيار الأشخاص الذين يُنتخبون ديمقراطيا لإدارة الدولة"، مضيفا أن معظم الأحزاب التي لا تعتمد آليات ديمقراطية داخلية "تختفي خلال سنوات".

كما تطرق بيتان إلى الالتماس الذي قدمه، الأحد، إلى المحكمة الداخلية للحزب ضد تغيير آلية اختيار المرشحين، قائلا إنه "ليس من اللائق تغيير قواعد اللعبة بصورة جوهرية قبل شهر واحد فقط من الانتخابات التمهيدية، بعد أن استعد المرشحون لخوضها وفق النظام القائم".

وأضاف: "لا يمكن تغيير الطريقة قبل شهر من الانتخابات، ولذلك قدمت الالتماس، بغض النظر عن النقاش الدائر حول ما إذا كانت الخطوة ديمقراطية أم لا".

وكان بيتان قد تقدم، الأحد، بالتماس عاجل إلى المحكمة الداخلية لليكود طالب فيه بمنع إلغاء الانتخابات التمهيدية واستبدالها بلجنة تنظيمية، معتبرا أن الخطوة تمثل "انقلابا دستوريا" يمس بحق أعضاء الحزب في الانتخاب والترشح ويتعارض مع دستور الليكود وقرارات سابقة للمحكمة الحزبية.

ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وسط مساع يقودها نتنياهو لإحكام سيطرته على تركيبة قائمة الليكود وضمان كتلة برلمانية أكثر انسجاما مع توجهاته السياسية في حال عاد إلى رئاسة الحكومة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن نتنياهو يسعى إلى توسيع عدد المواقع المضمونة التي يملك حق تعيين مرشحيها داخل القائمة، فيما رجحت تقديرات داخل الحزب أن يكون التلويح بإلغاء الانتخابات التمهيدية جزءا من محاولة للضغط من أجل تعزيز نفوذه على تركيبة قائمة الليكود المقبلة.