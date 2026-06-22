نتنياهو أمام المحكمة: النيابة نصبت لي فخا وسقطت فيه

نتنياهو اتهم النيابة بأنها "قدمت لي صورة كاذبة وضللتني، وجعلوني أقدم إجابتين إلى المحكمة، فيما لو لم يفعلوا ذلك كنت سأقدم إجابة واحدة. والآن يوجد شك إذا قلت الحقيقة"

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة "ضللتني، وهذا واضح وضوح الشمس، ونصبوا لي فخا، مصيدة، وقد سقطت فيها، وهذه الأمور الرهيبة التي نفذوها حدثت طوال المحاكمة. وهذا يدل على طبيعة جهازنا القضائي".

ومثل نتنياهو أمام المحكمة، اليوم، من اجل إعادة استجوابه من قبل محاميه، عَميت حدَد، في الملف 2000 الذي يتهم فيه نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويتعلق باتصالات بينه وبين ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، حول تغطية داعمة له مقابل وقف توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" مجانا.

واتهم نتنياهو النيابة بأنها "قدمت لي صورة كاذبة وضللتني، وجعلوني أقدم إجابتين إلى المحكمة، فيما لو لم يفعلوا ذلك كنت سأقدم إجابة واحدة. والآن يوجد شك إذا قلت الحقيقة".

وخلال جلسة المحاكمة، الأسبوع الماضي، صرخ نتنياهو على ممثل النيابة، يهونتان تدمور، الذي كان يستجوبه في الملف 2000، ولم يستجب نتنياهو لطلب القضاة بالتوقف عن الصراخ وأن يخفض صوته.

وبدأ نتنياهو بعدما سأله تدمور حول تغييرات في إفادته بشأن محادثته مع موزيس، واتهم النيابة بأنه "فعلتم ما لم تفعلوه مع أي شخصية عامة واستخدمتهم برامج تجسس، وهذا ما فعلتم في حملة من أجل إسقاط رئيس حكومة".

وأضاف نتنياهو أنه "تظاهرتم بالسذاجة كأنكم لم تنصبوا شبكات كي تصطادوا. وقد خرقتم جميع القوانين".