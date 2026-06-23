الحريديون يقاطعون اجتماعا لرؤساء أحزاب الائتلاف دعا إليه نتنياهو

يعارض حزبا "الليكود" و"الصهيونية الدينية" مطالب الأحزاب الحريدية بسنّ قوانين فئوية لمصلحة الحريديين، بعدما اطّلع نتنياهو على استطلاعات وُصف بالـ"معمّقة"، تبيّن أن إجراء الانتخابات حول إعفاء الحريديين من التجنيد للجيش سيضعف كلا الحزبين

قررت الأحزاب الحريدية مقاطعة اجتماع لرؤساء أحزاب الائتلاف يتمحور حول موعد حل الكنيست، دعا إلى عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء.

ويأتي رفض الأحزاب الحريدية دعوة نتنياهو على خلفية معارضة حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" لمطالب الأحزاب الحريدية بسنّ قوانين فئوية لمصلحة المجتمع الحريدي، بعد الفشل في سنّ قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

ويواجه نتنياهو معضلة تتعلق باستمرار ولاية الكنيست الحالية، والحفاظ على كتلة أحزاب الائتلاف من خلال تمرير القوانين التي يطالب الحريديون بسنّها، أو حل الكنيست في الأسابيع المقبلة والتوجه إلى الانتخابات، في ظل ترجيح إجرائها في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويرجح أن يُحلّ الكنيست في 17 تموز/ يوليو في الحد الأقصى، ما يعني أنه سيتبقى 18 يوم عمل للكنيست، وهي مدة لا تسمح بتمرير القوانين التي يطالب بها الحريديون، والتي تتعلق بدعم مالي حكومي لحضانات الأطفال، وقانون إلغاء الاعتقالات في صفوف الحريديين الذين يرفضون الخدمة العسكرية، وقانون يساوي بين طلاب معاهد تدريس التوراة والجنود.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مصادر في "الليكود" قولها، إن نتنياهو اطّلع مؤخرا على استطلاعات "معمقة"، يتبيّن منها أن إجراء الانتخابات حول إعفاء الحريديين من التجنيد للجيش سيضعف "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، وسيؤدي إلى تراجع القاعدة الانتخابية لكلا الحزبين.

وعلى هذه الخلفية، يرفض نتنياهو و"الصهيونية الدينية" طرح مشاريع القوانين التي يطالب بها الحريديون، ولذلك بات حل الكنيست الآن إمكانية واردة.

وهناك إمكانية أخرى، بأن يتفق نتنياهو مع الحريديين على قوانين يطالبون بسنّها، لكن لا يُتوَقّع أن تُسنّ خلال ولاية الكنيست الحالية، وذلك من أجل موافقة الحريديين على سنّ قانون فصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، أي منصب مستشار قضائي ومنصب مدّعٍ عام، وهو مشروع قانون بانتظار المصادقة النهائية عليه.