الانسحاب و"المناطق التجريبية": ماذا تبحث الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل؟

الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تبدأ في واشنطن على وقع تهدئة ميدانية مستجدة؛ لبنان يضع تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وجدولا زمنيا قصيرا في صدارة أولوياته، فيما تطرح إسرائيل انسحابا محدودا ضمن "مناطق تجريبية" وإبعاد النفوذ الإيراني.

انطلقت في واشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، على أن تستمر ثلاثة أيام، وسط رهانات متباينة بين الطرفين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، ومستقبل ما يُوصف بـ"المناطق التجريبية"، في أول جولة تُعقد بعد سريان التهدئة التي أعقبت مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية.

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وبحسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية، ترأس الرئيس جوزاف عون، اجتماعا حضره قائد الجيش، رودولف هيكل، وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية، لمتابعة مداولات الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في واشنطن.

واعتبر عون أن "تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق"، معتبرا أن الجولة الحالية قد تكون "حاسمة" على طريق تحقيق ما وصفه بـ"استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كامل الأرض اللبنانية".

وأضاف عون أن لبنان "لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية معا"، مشددا على أن "خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية".

وقال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، في افتتاح المفاوضات، منتقدا ما يراه بتزايد التدخل الإيراني في لبنان، إنه "قبل أربع جولات، كنا جميعًا على متن قطار واحد، يسير في اتجاه واضح. سلام كامل بين الدول، وإخراج إيران، ونزح (سلاح) حزب الله، وأمن وسلام للبنان وإسرائيل".

وأضاف: "اليوم، هذا القطار مُعرّض لخطر الانحراف عن مساره. هناك خطر من أن حزب الله قد تلقى جرعة تشجيع، ولا شك أنه يشعر بأنه أقوى وأكثر جرأة".

تثبيت وقف النار أولا

وبحسب معلومات نقلتها صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة، فإن الوفد اللبناني دخل المفاوضات بتوجيهات تركز أولا على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ونهائي، باعتباره المدخل إلى بحث الملفات الأخرى، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة جنوبا، وانتشار الجيش اللبناني، وملف الأسرى اللبنانيين.

وأشارت المصادر إلى أن الجولة الخامسة ستسير في مسارين متوازيين؛ سياسي وأمني، بمشاركة سفراء وضباط من الجانبين، فيما يتمسك لبنان ببدء انسحاب إسرائيلي فعلي ووضع جدول زمني قصير لذلك، بما يتيح عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم في أقرب وقت.

وأضافت المصادر أن الوفد اللبناني لا يرفض مبدأ "المناطق التجريبية"، لكنه يشترط أن يقترن ذلك بانسحاب إسرائيلي من قرى وبلدات تقع ضمن "الخط الأصفر"، على أن ينتشر الجيش اللبناني فيها ويتولى تنفيذ خطته لحصر السلاح وضمان عودة السكان بأمان، مع التشديد على أن التنسيق سيكون مع الجانب الأميركي فقط ومن دون أي تعاون مباشر مع إسرائيل.

ووفقا للطرح الذي يتم تداوله في إطار المفاوضات التي تستضيفها واشنطن، تقوم فكرة "المناطق التجريبية" على انسحاب إسرائيل من منطقة محددة في جنوب لبنان مقابل انتشار كامل للجيش اللبناني فيها ومنع أي وجود مسلح غير تابع للدولة.

إسرائيل: انسحاب محدود وإبعاد النفوذ الإيراني

في المقابل، ذكرت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر إسرائيلية وأميركية، أن المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام تعقد مقر وزارة الخارجية الأميركية بإدارة دان هولر، مستشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأن جدول الأعمال يركز على شروط وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب تسعى إلى "إيجاد حلول تبعد التدخل الإيراني عما يجري في جنوب لبنان"، مضيفا أن الوفد الإسرائيلي سيطرح خلال المحادثات خطة لانسحاب "مدروس" من أجزاء محددة في الجنوب تحل محل القوات الإسرائيلية فيها وحدات من الجيش اللبناني بدعم أميركي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الانسحاب المطروح يندرج ضمن التفاهمات التي جرى التوصل إليها في الجولة السابقة بشأن إقامة "مناطق تجريبية"، مشددا في الوقت ذاته على أن "انسحابا إسرائيليا شاملا من المنطقة ليس مطروحا على الطاولة".

تمثيل دبلوماسي وعسكري

ووفقا لـ"هآرتس"، يمثل إسرائيل في المفاوضات سفيرها في واشنطن، يحيئيل لايتر، إلى جانب رئيس الشعبة الإستراتيجية في هيئة التخطيط بالجيش الإسرائيلي، عميحاي ليفين، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي للسياسة الخارجية، يوسي درازين.

أما الوفد اللبناني فيضم السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، والسفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة، سيمون كرم، إلى جانب ممثلين عن المؤسسة العسكرية. ويشارك عن الجانب الأميركي كل من السفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

وتنعقد الجولة الخامسة في ظل وقف إطلاق نار مستمر منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفي أعقاب التفاهمات الأميركية الإيرانية التي أفضت أيضا إلى الإعلان عن إنشاء آلية لخفض التصعيد في لبنان، تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان ودولا وسيطة، في حين لا تشارك فيها إسرائيل بصورة مباشرة بسبب وجود إيران فيها.

وكان نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، قد أعلن عقب محادثات سويسرا أن الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان التواصل الفوري في حال وقوع إطلاق نار من جانب حزب الله أو رد إسرائيلي، بما يسمح باحتواء التصعيد ومنع انهيار وقف إطلاق النار.

ساعر: مصلحة مشتركة بنزع سلاح حزب الله

وفي موازاة انطلاق المحادثات، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، أن المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل "مهمة"، معتبرا أن من "المصلحة المشتركة والمتبادلة" للطرفين رؤية حزب الله منزوع السلاح.

وجاءت تصريحات ساعر في منشور نشره على منصة "إكس" عقب اجتماع عقده مع قيادات لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، شكر فيه المنظمة على دعمها لإسرائيل.

وأشارت "هآرتس" إلى تقرير أوردته قناة "الجديد" اللبنانية تحدث عن احتمال بحث إعادة رفات الملاح الإسرائيلي المفقود رون أراد مقابل إطلاق أسرى لبنانيين محتجزين لدى إسرائيل، إلا أن مسؤولا إسرائيليا رفيها قال في إحاطة صحافية إن هذه المعلومات "غير معروفة" للجانب الإسرائيلي.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الجولة الحالية ستنجح في ترجمة التهدئة الميدانية إلى تفاهمات سياسية وأمنية أكثر استقرارا، أم أنها ستكتفي بإدارة الخلافات القائمة بين الطرفين حول مستقبل الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وترتيبات ما بعد الحرب.