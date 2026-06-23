الصحة الإسرائيلية: نتائج فحوص شخصين عادا من الكونغو سالبة للإيبولا

جاءت نتيجة فحوص الشخصين اللذين عادا من جمهورية الكونغو الديمقراطية سالبة لفيروس إيبولا، وجددت وزارة الصحة الإسرائيلية دعوتها للمواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا للفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن نتائج فحوص فيروس إيبولا التي خضع لها شخصان من البلاد اشتبه بإصابتهما بالفيروس بعد عودتهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية، جاءت سالبة.

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وجاء في بيان لها، أن "الفحوص أجريت وفق الإجراءات المهنية والتعليمات الدولية المتبعة للتعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة"، مضيفة أن "الشخصين يواصلان تلقي الرعاية الطبية بما يتناسب مع حالتهما الصحية".

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء، وإنما تنتقل العدوى من خلال المخالطة المباشرة لشخص مصاب تظهر عليه الأعراض، أو عبر ملامسة الدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات.

وقالت إنها تواصل متابعة تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بشكل مستمر، وتجري استعدادات على مستوى المنظومة الصحية لضمان أعلى درجات الجاهزية لأي سيناريو محتمل.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا للإيبولا، ودعت العائدين من تلك المناطق والذين تظهر عليهم الحمى أو أعراض غير اعتيادية خلال 21 يوما من العودة، إلى البقاء في منازلهم وتجنب مخالطة الآخرين.

فيما أكدت أنها ستواصل اطلاع الجمهور والطواقم الطبية على أي مستجدات عند الحاجة؛ وفق ما ورد في بيانها.