بينيت: المناطق C جزء من إسرائيل والمناطق A و B ستكون ضمن الحكم الذاتي الفلسطيني

بينيت يدعي أن المستوطنات في المناطق C قانونية، ويقول إن المستوطنات في المناطق A و B غير شرعية ويجب إخلاؤها* سموتريتش: "بينيت يقول إنه سيقام ’حكم ذاتي فلسطيني’، أي دولة إرهابية في قلب البلاد ويصادر المستوطنات الجديدة والمزارع"

اعتبر رئيس قائمة "بِياحد" ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، أن المناطق C، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية "ستكون جزءا من دولة إسرائيل"، وأن المناطق A و B"ستكون جزءا من الحكم الذاتي الفلسطيني"، في إشارة إلى رفضه قيام دولة فلسطينية.

وفيما يتعلق بالاستيطان، قال بينيت لهيئة البث العام "كان" إن ما وصفها بأنها "مستوطنات قانونية" في المناطق C ومقامة في "أراضي الدولة" في الضفة الغربية التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي، "وليست مقامة في أراض بملكية خاصة فلسطينية" هي مستوطنات يؤيد إقامتها "ومرحب بها"، وأن "بناء استيطانيا غير قانوني أو ليس في المناطق C أو في أراض بملكية خاصة، هو ليس شرعيا".

وأضاف بينيت ردا على سؤال حول كيف سيتعامل مع البؤر الاستيطانية العشوائية التي لا تقام بموجب قرار حكومي في حال وصوله، أن "ما هو ليس قانوني، لن يبقى"، وكرر أنه يؤيد "الاستيطان القانوني" في المناطق C، بادعاء أن هذه المناطق "ستبقى جزءا من دولة إسرائيل والمناطق A و Bستكون جزءا من الحكم الذاتي الفلسطيني".

وعقب وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بأن "بينيت الذي سيكون وزير في حكومة آيزنكوت يقول ذلك بصوته، إنه سيُخلي المزارع" أي البؤر الاستيطانية العشوائية التي يقيمها مستوطنون متطرفون يسيطرون على أراض فلسطينية في قلب الضفة الغربية بعد اعتداءات إرهابية عليهم.

وتابع سموتريتش أن "بينيت يقول إنه سيقام ’حكم ذاتي فلسطيني’، أي دولة إرهابية في قلب البلاد. حكومة آيزنكوت ستقيم دولة إرهابية فلسطينية وتصادر المستوطنات الجديدة والمزارع. ويحظر السماح لهم بتشكيل الحكومة المقبلة".

وادعى رئيس "مجلس المستوطنات"، يسرائيل غانتس، أن أقوال بينيت هي "انتحار سياسي وتشكل خطرا على ملايين الإسرائيليين"، فيما زعم رئيس مجلس مستوطنة "كدوميم"، عوزيئيل فاتيك، أن "أقوال بينيت الانهزامية تثبت أنه ليس يسارا وإنما هو يسار متطرف، ومن يريد منع المجزرة المقبلة في مدينتي روش هعاين ورعنانا عليه الاستمرار بإقامة مشروع المزارع المدعوم من جهاز الأمن".