تقرير: إسرائيل تراقب هبوط طائرات شركة "اليمنية" في الأردن

رئيس الشاباك يكرر القول في مداولات أمنية إن هجوما مشابها لـ"طوفان الأقصى" سيتكرر في مدينة إيلات، بادعاء قربها من مدينة العقبة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية تراقب هبوط طائرات "اليمينية" في مطار عمان ومطار قرب العقبة بادعاء أنها تابعة للحوثيين

طائرة تابعة لشركة "اليمنية" في مطار صنعاء الدولي، في كانون الأول/ديسمبر 2024 (Getty Images)

تنفذ إسرائيل عمليات مراقبة هبوط طائرات تابعة لشركة "اليمنية"، وهي شركة الخطوط الجوية اليمينية الوطنية، في الأردن بادعاء أن الحوثيين في اليمن يسيطرون على هذه الشركة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير نشرته اليوم، الثلاثاء، أنه يأتي في سياق أقوال متكررة لرئيس الشاباك، دافيد زيني، في مداولات أمنية، بأن هجوما مشابها لهجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، سيتكرر "قريبا" في مدينة إيلات، الواقعة على خليج مدينة العقبة الأردنية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أمس.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "اليمنية" تسيّر رحلات جوية قليلة وأن وجهتها الأساسية الأردن ومطار عمان الدولي، وأن الأردن هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي يسمح لطائرات "اليمنية" بالهبوط فيها برحلات جوية مباشرة قادمة من صنعاء.

حطام طائرة تابعة لشركة "اليمنية" بعد غارة إسرائيلية على مطار صنعاء، أيار/مايو 2025 (Getty Images)

وأضافت الإذاعة أنه مقابل مطار "رامون" قرب إيلات يقع مطار الملك حسين قرب العقبة، وقريب من إيلات، ويسمح لطائرات "اليمنية" بالهبوط فيه، وإسرائيل تراقب هبوطها هناك، وأن هذا أحد الأسباب التي دفعت زيني إلى التحدث عن هجوم محتمل على إيلات.

لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصادر في الشاباك تشديدها أنه "لا توجد أي معلومات استخباراتية محددة حول هذا الموضوع في هذه المرحلة، وهذا تحليل لتهديدات محتملة، كما يراها مسؤولون كثيرون في جهاز الأمن الإسرائيلي".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية، أمس، تأكيدها أنه لا توجد معلومات استخباراتية حول الموضوع، وقال أحد المصادر "لا أحد في جهاز الأمن يعلم على أي معلومات استخباراتية يستند زيني"، وأفاد المصدر بأنه "داخل الشاباك ينظرون إلى ذلك على أنه نظرية جاءت من عقله المحموم بدون الاستناد إلى معلومات استخباراتية".

وأضاف المصدر الأمني أن زيني "مهووس بإيلات. وهذا موجود لديه منذ البداية. وهو يقول طوال الوقت وفي أي مناسبة ’إيلات، إيلات، إيلات. هذا سيحدث في إيلات’".