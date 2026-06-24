ديون القطاع الخاص في إسرائيل ترتفع إلى 2.5 تريليون شيكل خلال الربع الأول من 2026

سجلت ديون الشركات والأسر في إسرائيل ارتفاعا جديدا خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بزيادة الاقتراض المصرفي للمصالح التجارية واستمرار نمو قروض الإسكان، فيما بلغ إجمالي ديون القطاع الخاص غير المالي نحو 2.5 تريليون شيكل.

ارتفع رصيد ديون القطاع الخاص غير المالي في إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2026 بنحو 2.3% ليصل إلى حوالي 2.5 تريليون شيكل، مدفوعا بزيادة ديون الشركات والأسر على حد سواء، بحسب بيانات بنك إسرائيل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح البنك، في معطيات عممها اليوم الأربعاء، أن ديون القطاع الخاص غير المالي تشمل ديون المصالح التجارية والأسر، وأن الزيادة المسجلة خلال الربع الأول جاءت في ظل استمرار نمو الاقتراض المصرفي للشركات وارتفاع قروض الإسكان لدى الأسر.

وبحسب المعطيات، ارتفع رصيد ديون قطاع الأعمال غير المالي بنحو 46 مليار شيكل، أي بنسبة 3% خلال الربع الأول، ليصل إلى نحو 1.6 تريليون شيكل. وعزا البنك هذه الزيادة بشكل أساسي إلى نمو الائتمان المصرفي الممنوح للمصالح التجارية الكبيرة والمتوسطة، في حين حدّ ارتفاع قيمة الشيكل وانخفاض مؤشر أسعار المستهلك من الزيادة الإجمالية عبر تقليص قيمة الديون المرتبطة بالعملات الأجنبية والمؤشر.

وأشار بنك إسرائيل إلى أن معدل النمو السنوي لديون قطاع الأعمال واصل الارتفاع ليبلغ نحو 12%، وهو اتجاه بدأ منذ النصف الثاني من عام 2024. كما ارتفع معدل النمو السنوي للديون المصرفية إلى نحو 20%، مقابل 0.9% فقط للديون غير المصرفية، ما يعكس اعتماد الشركات المتزايد على التمويل البنكي.

وفي سوق السندات، أصدر قطاع الأعمال سندات دين بقيمة تقارب 18 مليار شيكل خلال الربع الأول، وهو مستوى أدنى من متوسط الإصدارات الفصلية خلال العام السابق الذي بلغ نحو 22 مليار شيكل.

واستحوذت شركات العقارات والبناء على نحو 54% من إجمالي الإصدارات، لتبقى القطاع الأبرز في جمع التمويل من السوق. كما تواصل تقلص الفجوة بين عوائد سندات الشركات والسندات الحكومية، لتصل إلى نحو 0.85 نقطة مئوية خلال الربع الأول، ثم إلى نحو 0.75 نقطة مئوية في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو.

وفي ما يتعلق بالأسر، ارتفع رصيد ديونها بنحو 10 مليارات شيكل، أي بنسبة 1.1%، ليبلغ حوالي 914 مليار شيكل. وأوضح البنك أن هذه الزيادة جاءت بالكامل تقريبا نتيجة ارتفاع ديون الإسكان التي وصلت إلى نحو 663 مليار شيكل، في حين بقي رصيد الديون غير الإسكانية مستقرا عند نحو 251 مليار شيكل.

وبيّن البنك أن النمو في ديون الإسكان يعود إلى استمرار الحصول على قروض عقارية جديدة من البنوك، إذ بلغت قيمة الرهون العقارية الجديدة خلال الربع الأول، بعد التعديلات الموسمية، نحو 30 مليار شيكل، وهو مستوى يفوق متوسط القروض العقارية الفصلية خلال عام 2025. كما بلغ متوسط القروض العقارية الجديدة خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو نحو 9 مليارات شيكل شهريا.

ووفقا للمعطيات، بقي معدل النمو السنوي لديون الإسكان مرتفعا عند 7.3%، فيما تراجع معدل النمو السنوي للديون غير الإسكانية إلى 5.7% مقارنة بـ6.6% في الربع السابق، رغم بقائه في المنطقة الإيجابية بعد التراجع الحاد الذي سجله مع اندلاع الحرب في نهاية عام 2023.