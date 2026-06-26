استطلاع: على نتنياهو الالتزام بمصالح إسرائيل حتى لو تناقضت مع طلبات ترامب

في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل على 60 مقعدا مقابل 50 مقعدا لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية* 46% يؤيدون استمرار محاكمة نتنياهو و36% يؤيدون صفقة مع النيابة أو عفو مقابل رحيله

أظهر استطلاع اليوم، الجمعة، استمرار تراجع قوة قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت، فيما تبدو قوة حزب "يِشار" برئاسة غادي آيزنكوت مستقرة. ورغم ذلك، فإن تحالف هذين الحزبين في قائمة واحدة سيضعفهما.

وتبين من استطلاع صحيفة "معاريف" أن اتحاد حزبي بينيت و"ييش عتيد" في قائمة "بياحد" أن هذه القائمة خسرت منذ تشكيلها 10 مقاعد قياسا باستطلاعات سابقة للصحيفة.

وفي حال جرت انتخابات الكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 22 مقعدا؛ "يشار" 21؛ "بياحد" 18؛ "يسرائيل بيتينو" 11؛ حزب "الديمقراطيين" 10؛ "عوتسما يهوديت" 9؛ شاس 8؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ الجبهة – العربية للتغيير 6؛ القائمة الموحدة 4؛ الصهيونية الدينية 4.

وبهذه النتائج تحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة مجتمعة على 60 مقعدا، وأحزاب الائتلاف 50 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.

في حال خاضت قائمة "بياحاد" وحزب "يشار" الانتخابات في قائمة واحدة برئاسة بينيت فإنها ستحصل على 33 مقعدا، والليكود 23 مقعدا، حزب "الديمقراطيين" 13، "يسرائيل بيتينو" 12، شاس 9، "عوتسما يهوديت" 9، ونتائج باقي الأحزاب دون تغيير.

وفي هذه الحالة تحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة مجتمعة على 58 مقعدا، وأحزاب الائتلاف 52 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد

لكن قائمة واحدة برئاسة آيزنكوت ستحصل على 37 مقعدا، الليكود 22، "يسرائيل بيتينو" 12، حزب "الديمقراطيين" 11، شاس 9، "عوتسما يهوديت" 8، ونتائج باقي الأحزاب دون تغيير.

وفي هذه الحالة تحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة مجتمعة على 60 مقعدا، وأحزاب الائتلاف 50 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.

وقال 34% إن آيزنكوت الأكثر ملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، فيما قال 26% إن بينيت الأكثر ملاءمة لتولي المنصب، لكن 40% قالوا إنهم لا يعرفون أيهما الأكثر ملاءمة لتولي المنصب.

ويعتقد 63% من المستطلعين أن على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يعمل بموجب المصالح الإسرائيلية، حتى لو كانت تتناقض مع طلبات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بينما قال 18% إن على نتنياهو الاستجابة لطلبات ترامب، ولم يعرف 19% الإجابة على هذا السؤال.

وقال 46% من المستطلعين إن على نتنياهو الاستمرار في محاكمته إلى حين صدور قرار من المحكمة، فيما قال 36% إن عليه أن يسعى إلى التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة أو الحصول على عفو حتى لو سيؤدي ذلك إلى رحيله عن الحياة السياسية، وقال 18% إنهم لا يعرفون الإجابة.