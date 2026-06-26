نتنياهو: سنبقى في جنوب لبنان وإحدى المنطقتين التجريبيتين خارج المنطقة الأمنية

تحدث نتنياهو عن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه مع لبنان، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان، وأن المنطقتين التجريبيتين الأولى تقع خارج المنطقة الأمنية والأخرى جزء صغير منها ولا يحتاجها الجيش.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الجمعة بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان، إن "إسرائيل ستبقى في الشريط الأمني جنوبي لبنان، وسنحافظ عليه ما لم يتم نزع سلاح حزب الله وما دام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل".

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وأضاف "هذه أيضا ضربة كبيرة لإيران التي تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لها: هذا ليس شأنكم. لا دور لكم في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله ولا أي تنظيم آخر".

وتحدث عن مضمون الاتفاق "سنتيح للجيش اللبناني البدء بالانتشار وتولي السيطرة على مناطق معينة، وسننفذ منطقتين تجريبيتين وكلتاهما جاءتا بناء على توصية الجيش الإسرائيلي".

وأشار نتنياهو إلى أن "الأولى تقع خارج الشريط الأمني جنوب نهر الليطاني أما الثانية فتقع شمال الليطاني ويقع جزء صغير منها ضمن الشريط الأمني الموسع الذي حققناه خلال الأسبوعين الماضيين، والذي يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد بحاجة إليه".

وختم تصريحه بالقول "نواصل الحفاظ على الشريط الأمني الأصلي، خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع، ولن نسمح لحزب الله أو للسكان بالدخول إليه، وسيبقى ذلك قائما، والأهم من كل شيء أن إسرائيل تؤكد أن أمنها يأتي قبل كل شيء".