انخفاض إضافي في سعر الوقود في إسرائيل بدءا من الأربعاء

السعر الأقصى لليتر البنزين 95 أوكتان ينخفض في الخدمة الذاتية إلى 7.48 شيكل، ابتداء من الأول من تموز/ يوليو، بتراجع قدره 32 أغورة عن التحديث السابق، فيما يبلغ السعر في إيلات 6.34 شيكل لليتر.

أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود الخاضعة للرقابة ستنخفض ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، الأول من تموز/ يوليو المقبل، بواقع 32 أغورة لليتر البنزين من نوع 95 أوكتان.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والبنى التحتية، فإن السعر الأقصى لليتر البنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص، للمستهلك في محطة الوقود بالخدمة الذاتية، لن يتجاوز 7.48 شيكل لليتر، شاملا ضريبة القيمة المضافة، بانخفاض قدره 32 أغورة مقارنة بالتحديث السابق.

وأوضحت الوزارة أن إضافة الخدمة الكاملة ستبقى من دون تغيير، وتبلغ 25 أغورة لليتر، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وفي إيلات، حيث تُحسب الأسعار من دون ضريبة القيمة المضافة، سينخفض السعر الأقصى لليتر البنزين 95 أوكتان في الخدمة الذاتية إلى 6.34 شيكل لليتر، بانخفاض قدره 27 أغورة عن التحديث السابق. كما ستبقى إضافة الخدمة الكاملة من دون تغيير، عند 21 أغورة لليتر.

وقالت مديرة إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية إن "سعر البنزين في المحطات انخفض هذا الشهر بـ32 أغورة لليتر مقارنة بالتحديث السابق، وهو الانخفاض الشهري الأكبر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وأضافت أنه "منذ شهر نيسان/ أبريل، انخفض سعر البنزين إجمالا بـ59 أغورة لليتر"، موضحة أن "الجزء الأساسي من الانخفاض هذا الشهر يعود إلى تراجع أسعار البنزين في الأسواق الدولية، على خلفية انخفاض علاوة المخاطر في أسواق الطاقة وتلاشي جزء من المخاوف من اضطرابات في إمدادات النفط العالمية".

وبحسب المسؤولة في وزارة الطاقة، فإن "سعر البنزين العالمي انخفض بنحو 16%"، غير أن "ارتفاع الدولار بنحو 6% مقابل الشيكل عمل في الاتجاه المعاكس، وقلّص قليلا حجم التخفيض للمستهلك".

ودعت وزارة الطاقة والبنى التحتية الجمهور إلى مقارنة الأسعار بين محطات الوقود، واختيار المحطة الأقل تكلفة.

وتنشر إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية، في نهاية كل شهر، سعر بنزين 95 في المحطات للشهر التالي، وفق معادلة محددة في أمر الرقابة على أسعار السلع والخدمات.

وتعتمد معادلة السعر على متوسط أسعار الوقود في منطقة حوض البحر المتوسط خلال خمسة أيام تداول تسبق يومي العمل الأخيرين من كل شهر، إضافة إلى سلة تكاليف التسويق، وضريبة الوقود، وضريبة القيمة المضافة.

ويجري احتساب السعر بالشيكل وفق سعر الصرف الرسمي الأخير الذي ينشره بنك إسرائيل قبل يومي العمل الأخيرين من الشهر.