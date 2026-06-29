استطلاع: نتنياهو يتقدم على آيزنكوت وكتلته عالقة عند 52 مقعدا

يتصدر الليكود الاستطلاع بـ24 مقعدا، فيما يستعيد نتنياهو التفوق على آيزنكوت في سؤال رئاسة الحكومة، لكن كتلته تبقى عند 52 مقعدا فقط، مقابل 68 للمعارضة مع القائمتين العربيتين، وسط معارضة واسعة لصفقته مع الأحزاب الحريدية.

أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو سيكون الحزب الأكبر في حال جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم، بحصوله على 24 مقعدا، فيما يرسخ حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت صدارته في المعسكر المناوئ، مقابل تراجع إضافي لحزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت.

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وبحسب استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية نُشرت نتائجه مساء الإثنين، فإن الصورة العامة للمعسكرات لا تزال من دون تغيير؛ إذ تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 52 مقعدا، مقابل 58 مقعدا لـ"المعارضة الصهيونية"، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

ويمنح الاستطلاع الليكود 24 مقعدا، ليبقى في صدارة الأحزاب، يليه حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت الذي يرتفع بمقعد واحد ويحصل على 22 مقعدا، فيما يواصل حزب "بياحد" الذي توحد من خلاله بينيت ع يائير لبيد، تراجعه، ويحصل على 17 مقعدا.

وحل حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان في المرتبة الرابعة بحصوله على 10 مقاعد، فيما حافظ كل من شاس برئاسة أرييه درعي و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على قوتهما، بحصول كل منهما على 9 مقاعد.

وتراجع حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير بمقعد واحد، ليحصل على 8 مقاعد، فيما حافظ حزب "يهدوت هتوراه" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف على قوته، بحصوله على 7 مقاعد.

وتراجعت قائمة الجبهة والعربية للتغيير بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق، وحصلت على 5 مقاعد، وحصلت القائمة الموحدة كذلك على 5 مقاعد. فيما يتجاوز "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم، ويحصل على 4 مقاعد.

وتبقى خارج الكنيست، وفق الاستطلاع، قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، التي تحصل على 2.5% من أصوات الناخبين، وقائمة يوعاز هندل التي تستقطب جنود قوات الاحتياط، التي تحصل على 2.2%.

وفحص الاستطلاع كذلك سيناريو خوض قائمة مشتركة برئاسة غانتس، تضم "كاحول لافان" وهندل، والجنرال في الاحتياد سمحي. وفي هذا السيناريو، تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، بزيادة مقعد واحد مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبحسب هذا السيناريو، يتراجع معسكر الائتلاف إلى 50 مقعدا، وتحصل أحزاب المعارضة الصهيونية الحالية على 54 مقعدا، فيما تحافظ القائمتان العربيتان على 10 مقاعد. ويتراجع الليكود في هذه الحالة إلى 22 مقعدا، وحزب "يشار" إلى 20 مقعدا، وحزب "بياحد" برئاسة بينيت إلى 15 مقعدا.

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، استعاد نتنياهو الصدارة أمام آيزنكوت بعد أربعة أسابيع، ووسع الفارق أمام باقي المرشحين. وفي مواجهة مباشرة بين نتنياهو وآيزنكوت، حصل نتنياهو على 37% مقابل 36% لآيزنكوت.

وفي مواجهة بين نتنياهو وبينيت، حصل نتنياهو على 40% مقابل 32% لبينيت. أما أمام ليبرمان، فحصل نتنياهو على 40%، مقابل 23% لزعيم "يسرائيل بيتينو".

وتناول الاستطلاع كذلك الاتفاق الإطاري الذي وُقع نهاية الأسبوع بين إسرائيل ولبنان، إذ قال 46% من المستطلعين إنهم يؤيدون الاتفاق، مقابل 19% يعارضونه، فيما قال 35% إنهم لا يعرفون.

وأظهرت النتائج أن التأييد للاتفاق مع لبنان أعلى بين ناخبي أحزاب المعارضة؛ إذ قال 54% منهم إنهم يؤيدونه، مقابل 44% فقط بين ناخبي أحزاب الائتلاف.

وفي المقابل، عارضت أغلبية المستطلعة آراؤهم الصفقة التي يجري بحثها بين نتنياهو والأحزاب الحريدية، والتي تقضي، بحسب القناة، بمنح الحريديين حزمة تشريعات تشمل "قانون أساس: دراسة التوراة" وحصانة من الاعتقال للمتهربين من الخدمة العسكرية، مقابل دفع نتنياهو قوانين لفصل منصب المستشار القضائي للحكومة، وقانون الإعلام، وقانون تشكيل لجنة تحقيق سياسية في إخفاقات 7 أكتوبر وتحديد موعد متفق عليه للانتخابات.

وأظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين في الاستطلاع يعارضون هذه الصفقة، مقابل 26% يؤيدونها، في مؤشر إلى اتساع الفجوة بين الاعتبارات الائتلافية لنتنياهو ومواقف الإسرائيليين في ملفات التجنيد والقضاء والإعلام ولجنة التحقيق.