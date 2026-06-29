المحكمة تنظر بزيادة أيام محاكمة نتنياهو أسبوعيا وتكرر توصيتها بشطب تهمة الرشوة

عقدت المحكمة جلسة للنظر في زيادة عدد أيام محاكمة نتنياهو بالأسبوع إلى 5، فيما كررت توصيتها للنيابة العامة بشطب تهمة الرشوة من الملف 4000.

كررت هيئة القضاة في محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، توصيتها للنيابة العامة بشطب تهمة الرشوة من الملف 4000، بعدما سبق أن أوصت بذلك في حزيران/ يونيو 2023 مع الإبقاء على تهم خيانة الأمانة في الملفات الثلاثة 1000 و2000 و4000.

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وجاء ذلك خلال جلسة المحكمة المركزية في مدينة القدس، الإثنين، لبحث قرار هيئة القضاة زيادة عدد جلسات محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد المتهم فيها إلى 5 أيام أسبوعيا.

وقالت رئيسة هيئة القضاة في محاكمة نتنياهو ريفكا فريدمان – فيلدمان، إنها لم تكن تنوي التطرق إلى مسألة الرشوة، إلا أن القضاة اختاروا التعقيب بعد أن أشار إليها طرفا القضية، في إشارة إلى ما ورد في مداولات المحكمة في حزيران/ يونيو 2023.

ومن جانبه، قال محامي نتنياهو في مستهل الجلسة، إن فريق الدفاع لن يتمكن من مواكبة 5 جلسات أسبوعيا، لأن ذلك سيفرض العمل "في كل عيد وكل مناسبة". وأضاف أن "المحاكمة الوحيدة التي عقدت فيها جلسات 5 أيام في الأسبوع كانت محاكمة أدولف أيخمان".

وأوضح أنه أبلغ نتنياهو، بأنه لن يكون قادرا على توفير دفاع مناسب له إذا زادت وتيرة الجلسات، مضيفا "ينبغي إلقاء تهمة الرشوة من النافذة كما قالت المحكمة، فهذا اتهام فاشل". كما حذر من أنه إذا استمر هذا الاتهام "فسنستدعي مئات الشهود".

وخلال الجلسة، طلب نتنياهو الحديث رغم أن المتهمين لا يفترض أن يخاطبوا القضاة بعد انتهاء شهادتهم. حيث قال إن التسريبات من التحقيق معه تهدف إلى دفعه إلى الاعتزال السياسي، واتهم أجهزة إنفاذ القانون بشن "ملاحقة سياسية" ضده. وأضاف "لم أعتزل لأنني أطالب بالعدالة، بل أيضا ضد محاولة إسقاط رئيس حكومة منتخب بوسائل غير مشروعة".

وردد حديث محاميه باستدعاء عدد كبير من الشهود، قائلا "سنحتاج إلى مئات الشهود، وهذا حقي في الدفاع عن نفسي، وله أيضا أهمية على المستوى الوطني وربما الدولي". كما كرر موقف محاميه بأن المحاكمة لن تنتهي قبل آذار/ مارس 2028، مضيفا "حضرت إلى هذه المحاكمة وواجهت كل هذه الإجراءات خلافا لما توقعه الآخرون، ويجب أن أحصل على الدفاع الذي أستحقه".

وكانت القاضية قد أوضحت بالأمس بعدما طلب محامي الدفاع حضور نتنياهو الجلسة التقنية، أن رئيس الحكومة مدعو للحضور لكنه ليس مخولا بالمشاركة الفاعلة فيها.

وقال محاميه أيضا، إنه "لا توجد أي فرصة لانتهاء المحاكمة حتى آذار/ مارس 2028، ولا حتى أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، فهذا ملف واسع للغاية"، في إشارة إلى رغبة القضاة في إنهاء مرحلة الدفاع قبل تقاعد رئيسة الهيئة القضائية.

ومن المقرر أن تتقاعد القاضية فريدمان – فيلدمان في العام 2028، ويمكنها إصدار الحكم حتى حزيران/ يونيو من ذلك العام، ما يعني ضرورة الانتهاء من جلسات الدفاع مع بداية العام كي يتاح لها الوقت الكافي لصياغة الحكم.

وبموجب الإجراءات الجنائية الإسرائيلية، تسمع أولا شهادة المتهم، وقد كانت شهادة نتنياهو الأطول في تاريخ محاكمة جنائية لمتهم في إسرائيل، ثم تستكمل بشهادات باقي المتهمين وشهود الدفاع. وخلال فترة شهادته كان نتنياهو يطلب إلغاء جلسة واحدة على الأقل كل أسبوع، إلا أن القضاة قرروا استغلال الوقت لتسريع مرحلة الدفاع، وحددوا أن تخصص الجلسة الثالثة من كل أسبوع لسماع شهود دفاع آخرين.

وكانت هيئة القضاة قد قررت العام الماضي زيادة وتيرة جلسات المحاكمة إلى 4 أيام أسبوعيا، بهدف الانتهاء من مرحلة الدفاع قبل تقاعد رئيسة هيئة القضاة، حتى يتسنى للمحامين تقديم مرافعاتهم الختامية، وللقضاة دراسة الأدلة وصياغة الحكم قبل إصداره. وبعد انتهاء شهادة نتنياهو، قررت المحكمة إضافة يوم خامس أسبوعيا للمرافعات بعد انتهاء الأعياد اليهودية.