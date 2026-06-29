سموتريتش: أكملنا الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات شمالي غزة... "بانتظار موافقة نتنياهو"

سموتريتش يقول إن الاستعدادات اكتملت لإقامة ثلاث مستوطنات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، داعيا نتنياهو إلى منح "الضوء الأخضر" للخطة، في امتداد لمواقفه الداعية إلى إعادة الاستيطان في القطاع.

قال وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، إن الاستعدادات اكتملت لإقامة ثلاث مستوطنات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة ينتظر "الضوء الأخضر" من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

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وجاءت تصريحات سموتريتش خلال جولة في مدينة سديروت، وأعلن أن مديرية الاستيطان في وزارة الأمن "مستعدة لإقامة فورية لثلاث بلدات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة"، مضيفا: "ننتظر الضوء الأخضر من نتنياهو".

ودعا سموتريتش نتنياهو إلى المصادقة النهائية على الخطة، في تصريح يأتي في سياق انتخابي واضح، إذ يسعى من خلاله إلى مخاطبة قاعدته في اليمين الديني والاستيطاني، إثر تراجع قوة حزبه "الصهيونية الدينية" وتأرجحه حول نسبة الحسم.

وقال سموتريتش، في بيان مصور من مدينة سديروت، إن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، ودعا إلى احتلال الـ30% المتبقية، والعمل على "حسم المعركة ضد حماس وهزيمتها".

ودعا إلى المضي في هذه الخطة "وصولا إلى إقامة شريط استيطاني يضم بلدات يهودية على طول المناطق الحدودية داخل القطاع"، واصفا إياها بـ"بلدات الدرع". واعتبر أنه "حيث لا يوجد استيطان لا يوجد جيش، ويعود الإرهاب"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات سموتريتش في سياق مواقفه المعلنة منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، إذ دعا مرارا إلى إعادة الاستيطان في القطاع، معتبرا أن "حيث لا يوجد استيطان لا يوجد أمن"، وفق تعبيره.

وكان سموتريتش قد قال، خلال لقاء سابق لتدشين معهد ديني أسسه مستوطنون سابقون في قطاع غزة، إن "جنودنا الأبطال يدمرون شر حركة حماس وسيحتلون غزة، وعلينا أن نقول الحقيقة: حيث لا يوجد استيطان لا يوجد أمن".

وأضاف حينها أن الكابينيت أقر بأن "يسيطر الجيش عملياتيا على قطاع غزة لفترة طويلة الأمد لإزالة التهديد على إسرائيل وضمان أنه لا يتجدد"، معتبرا أنه "ليست هناك سابقة تدعم الاحتفاظ بالقوة العسكرية دون وجود مدني".

ودعا سموتريتش المشاركين في اللقاء إلى البدء بالتخطيط لإقامة المعهد الديني التالي في "غوش قطيف"، في إشارة إلى الكتلة الاستيطانية التي أخلتها إسرائيل ضمن خطة فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005.