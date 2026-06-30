تصريح مدع ضد أميركي على خلفية تنفيذ مهام لصالح الاستخبارات الإيرانية

قدمت النيابة العامة تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شاب أميركي (20 عاما)، على خلفية التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام لصالح جهات استخبارات إيرانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووفق ما ورد في بيان للشرطة الإسرائيلية، فإنه في إطار نشاط مشترك لها مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، و"بعد تلقي مؤشرات من جهات أمنية دولية، اعتقل المشتبه به في 9 يونيو (حزيران) 2026، للاشتباه في إقامته اتصالا مع عميل أجنبي والإضرار بأمن الدولة".

ويستدل من التحقيق، أن المشتبه به كان خلال الأشهر الأخيرة على تواصل مع مشغلين تابعين لجهات استخبارات إيرانية، وقد نفذ عدة مهام شملت توثيق وتصوير مواقع حساسة، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات عن كل مهمة؛ بحسب بيان الشرطة.

وفي أعقاب ذلك جرى تمديد اعتقال المشتبه به من حين إلى آخر بقرار من المحكمة ووفقا لمتطلبات التحقيق.

ومع انتهاء تحقيق الشرطة، قدم اليوم إلى المحكمة تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام المقبلة، إلى جانب طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.