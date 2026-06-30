نتنياهو في جنوب لبنان بعد توقيع الاتفاق: هذه صفعة للمحور الإيراني وقد لا تمر من دون رد

تلقى نتنياهو وكاتس أثناء تواجدهما جنوبي لبنان إحاطة حول العمليات العسكرية بالإضافة إلى قدرات وذخائر ووسائل قتالية ضد تهديد مسيّرات حزب الله، وقال الأول بعد توقيع الاتفاق إن "هذه صفعة قوية للمحور الإيراني وقد لا تمر من دون رد".

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، جولة في "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان، الثلاثاء، حيث تلقيا إحاطة موسعة حول العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في المنطقة.

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كما أحيط نتنياهو وكاتس بقدرات وذخائر ووسائل قتالية حديثة مخصصة للتعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة؛ بحسب ما أورد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، إن "أهم حلقة في المحور الإيراني كانت هنا، وهي حزب الله الذي كان يمتلك نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة، وهو ما يمثل أضخم كثافة صاروخية على وجه الأرض، واليوم لم يتبق لديه سوى نحو 8% من هذه الترسانة"، مشيرا إلى أن "ذلك لا يزال يشكل تهديدا، لكنه ليس كما كان، وقد قتلنا 9 آلاف ’مخرب’ بينهم المئات خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضاف "الأهم هو أننا أنشأنا مناطق عازلة وأمنية، ليس في الجانب (الإسرائيلي) من الحدود بل داخل أراضيهم. نفعل ذلك في لبنان وقد فعلناه أيضا في غزة"، معتبرا أن "هذه المناطق الأمنية تمثل تغييرا في المفهوم الأمني، فهي تعني أننا لن نسمح لجيش ’إرهابي’ بالتمركز على حدودنا"، في إشارة إلى حزب الله.

وتحدث نتنياهو عن أن توجيهاته ووزير أمنه ورئيس أركان الجيش، بأن تتعامل القوات "على الفور مع أي تهديد"، حيث قال إن "هذا توجيه صارم".

وذكر أن "لبنان يعترف بإسرائيل، وإسرائيل تعترف بلبنان"، مضيفا "نقول لإيران وحزب الله: ارحلوا من هنا فليس لكم ما تفعلونه هنا. هناك دولتان ذاتا سيادة تريدان صنع السلام بينهما وإعادة الأمن والازدهار لسكان الشمال ولسكان لبنان أيضا. هذه صفعة قوية للمحور الإيراني، وهو ما قد لا يمر بهدوء".

وختم نتنياهو حديثه قائلا "سنواصل التمسك بموقفنا بعدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد، وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا ويهددنا، فسنواصل البقاء هنا".