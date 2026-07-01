استطلاع: مشتركة ثلاثية تضم التجمع والجبهة والعربية للتغيير تحصل على 10 مقاعد

استطلاع للرأي يظهر أن خوض الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الانتخابات بقائمة مشتركة يمنحها 10 مقاعد، مقابل 6 مقاعد للجبهة والعربية للتغيير وبقاء التجمع دون نسبة الحسم في حال خوض الانتخابات بصورة منفردة، فيما تتراجع قوة الائتلاف الحالي إلى 51 مقعدا.

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، مساء الأربعاء، أن خوض أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة والحركة العربية للتغيير الانتخابات ضمن قائمة مشتركة ثلاثية قد يمنحها 10 مقاعد في الكنيست.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب استطلاع نشرته القناة 13 الإسرائيلية قبل نحو 3 أشهر من الموعد المتوقع للانتخابات، يتواصل تراجع حزب الليكود، لكنه يبقى الحزب الأكبر بحصوله على 21 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

في المقابل تحصل قائمة "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على 20 مقعدا، ويحصل حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى 17 مقعدا، من دون أن ينجح في قيادة معسكر معارضي نتنياهو.

ووفق الاستطلاع، تحصل قائمة "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 11 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 10 مقاعد، وشاس على 9 مقاعد، فيما يحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد.

وتحصل قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، في حين يحصل كل من "الصهيونية الدينية" والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. أما "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، وقائمة يوعاز هندل التي تمثل قوات الاحتياط، فلا تتجاوز نسبة الحسم.

وبحسب توزيع الكتل في هذا السيناريو، يحصل الائتلاف الحالي على 51 مقعدا، مقابل 58 مقعدا للمعارضة، و11 مقعدا للأحزاب العربية.

سيناريو التحالفات: المشتركة الثلاثية بـ10 مقاعد

وفي سيناريو آخر يتضمن تحالفات انتخابية، بينها خوض الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الانتخابات بقائمة مشتركة تحصل على 10 مقاعد، ورئاسة مشتركة لقائمة تضم بيني غانتس والضابط في الاحتياط دافيد سمحي ويوعاز هندل وتحصل على 5 مقاعد، وتشكيل حزب جديد يضم غلعاد إردان وأيليت شاكيد ويولي إدلشتاين يحصل على 4 مقاعد، تتغير خريطة المقاعد والكتل.

وفي هذا السيناريو، يتراجع الليكود إلى 18 مقعدا، وتنخفض قائمة آيزنكوت إلى 19 مقعدا، فيما يهبط حزب بينيت إلى 14 مقعدا، وتتراجع القائمة الموحدة إلى 4 مقاعد.

وتتغير صورة الكتل في هذا السيناريو، إذ يحصل الائتلاف الحالي على 47 مقعدا، مقابل 50 مقعدا للمعارضة، و14 مقعدا للأحزاب العربية، و9 مقاعد للأحزاب الجديدة.

26% من الجمهور لم يحسموا خيارهم

ويشير الاستطلاع إلى أن المترددين يشكلون 26% من الجمهور، بينهم 12% قالوا إنهم غير واثقين من اختيارهم، و8% يعتزمون التصويت لأحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم.

كما أظهر الاستطلاع أن 51% من المستطلعين يعارضون تشكيل "حكومة قومية واسعة"، وهي الصيغة التي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه يسعى إلى تشكيلها، مقابل 29% يؤيدون هذه الخطوة.

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة حكومة وحدة واسعة، قال 44% إنهم يفضلون غادي آيزنكوت، مقابل 40% قالوا إنهم يفضلون نتنياهو.

ألف يوم على الحرب: أغلبية لا ترى حسمًا

وعشية مرور 1000 يوم على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب على غزة، أظهر الاستطلاع حالة تشاؤم في الرأي العام الإسرائيلي، إذ قال 25% فقط إن إسرائيل تنتصر في الحرب.

في المقابل، قال 15% إن حماس تنتصر، فيما رأى 49% أنه لا توجد حسم في هذه المرحلة.