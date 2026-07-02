إسرائيل تتهم طاجيكيًا يحمل جوازًا روسيًا بالعمل لصالح إيران

الأمن الإسرائيلي يعلن اعتقال مواطن أجنبي من طاجيكستان يحمل جواز سفر روسيًا نفّذ مهام لصالح جهة استخباراتية إيرانية، شملت تصوير مواقع ومنشآت ومحاولة تجنيد آخرين، فيما قُدمت ضده "تصريح مدعٍ" تمهيدًا للائحة اتهام.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الخميس، اعتقال مواطن أجنبي من طاجيكستان يحمل جواز سفر روسيًا، بزعم تنفيذه "مهام أمنية" لصالح جهات استخباراتية إيرانية، فيما قُدم ضده "تصريح مدعٍ" تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات.

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وبحسب بيان مشترك صدر عن الجهات الإسرائيلية الثلاث، فإن وحدة التحقيقات التابعة لأمن وزارة الأمن والشاباك اعتقلا، خلال حزيران/ يونيو 2026، المواطن الأجنبي، بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بـ"الاتصال مع جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه منها".

وادعى البيان أن التحقيق أظهر أن المشتبه به أدار منذ كانون الثاني/ يناير 2026 اتصالًا مع "عميل أجنبي إيراني"، وأن الجزء الأساسي من نشاطه جرى خلال الحرب الأخيرة على إيران، في محاولة، بحسب البيان، لـ"مساعدة إيران على تحقيق إنجازات عملياتية ودفع أهدافها في الساحة الدولية ضد دولة إسرائيل".

ووفق البيان، فإن التواصل مع المشتبه به بدأ عبر عرض عمل بدا "بريئًا ظاهريًا"، قبل أن يدرك لاحقًا، بحسب زعم الجهات الإسرائيلية، أن الجهة التي تتواصل معه هي "عميل إيراني"، وأنه واصل الاتصال به رغم ذلك.

وشملن المهام التي نفذها توثيق مواقع سقوط صواريخ إيرانية خلال الحرب ونقلها، وإرسال موقع أبراج "عزرائيلي" في تل أبيب عبر نقطة إحداثيات على الخريطة، وتصوير ميناء حيفا، ومحاولة تصوير "منشأة أمنية حساسة" في شمال البلاد.

كما ادعى البيان أن المشتبه به ساعد بشكل فعّال في تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ مهام لصالح جهات إيرانية، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن هوية هؤلاء الأشخاص أو طبيعة الاتصالات المنسوبة إليهم.

وأفادت الجهات الإسرائيلية بأن النيابة قدمت، اليوم، "تصريح مدعٍ" بشأن نيتها تقديم لائحة اتهام "خطيرة" ضد المشتبه به، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، إلى جانب طلب اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وحذرت الشرطة والشاباك ووزارة الأمن، في البيان، من أن "جهات استخبارات من دول عدو تواصل جهودها لتجنيد وتشغيل مواطنين ومقيمين في إسرائيل لتنفيذ مهام أمنية ومهام تجسس"، مشيرة إلى أن هذه الجهات تحاول، بحسب البيان، التجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعروض عمل تبدو "بريئة ظاهريًا".

وشددت على أنها ستواصل العمل على "رصد وإحباط نشاطات الإرهاب والتجسس في إسرائيل"، و"استنفاد الإجراءات القانونية بشدة" ضد الضالعين فيها، وفق تعبيرها.