استطلاع: آيزنكوت يعادل نتنياهو بالمقاعد ويتفوّق عليه بالأنسب لرئاسة الحكومة

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الأحد، تفوّق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت بفارق طفيف على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مسألة أيهما الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، كما أن حزب الأوّل "يشار"، يتعادل مع حزب الليكود في عدد المقاعد.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه، عبر هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، مساء الأحد، وأظهر حصول حزبَي نتنياهو وآيزنكوت على 23 مقعدًا في انتخابات تُجرى اليوم؛ كما أن الأخير، وسّع الفارق مع رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، الذي يظلّ تحالُفهُ "بياحد" والذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، عند 16 مقعدًا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"الليكود": 23 مقعدا.

"يشار": 23 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 16 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 6 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 4 مقاعد.

الأنسب لرئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تفوق آيزنكوت على نتنياهو.

وحصل آيزنكوت على 41%، مقارنة بنتنياهو الذي حصل على 40%، فيما قال 19% إن أيًّا منهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وفي مقارنة بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق، بينيت، حصل الأول على تأييد 41%، مقابل 33% لبينيت الذي يواصل التراجُع، فيما عدّ 26% أن كلاهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وفي مقارنة بين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان: يحصل الأول على تأييد 41%، مقابل 24% لليبرمان، فيما قال 35% من المستطلعة آراؤهم أن أيًّا منهما لا يصلح لتولّي منصب رئيس الحكومة.

كما سأل الاستطلاع المشاركين عن تأييدهم لتشكيل "حكومة قومية" واسعة، والتي قال نتنياهو إنه سيعمل على تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة، ليؤيد 38% من الإسرائيليين ذلك، فيما عارض 27% تشكيلها، وأجاب 35% بـ"لا أعلم".

وأُجري الاستطلاع في 5 تموز/ يوليو من قِبل معهد "كانتار"، بمشاركة 553 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، من أصل ألفين و589 شخصًا دُعوا للمشاركة فيه، وبلغ هامش الخطأ ±4.2%.