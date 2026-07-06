تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان: غارات وتفجيرات وعمليات عسكرية مكثفة

تزامن ذلك مع حديث إسرائيلي عن استمرار وجود عناصر من حزب الله في مناطق قريبة من الخط الحدودي، إلى جانب عمليات عسكرية جوية مكثفة وتحذيرات من تداعيات الانفجارات على المستوطنات الشمالية.

يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متواصلا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وعمليات تفجير استهدفت قرى وبلدات حدودية، في إطار تحركات ميدانية تطال مواقع جبلية استراتيجية.

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وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على قرية حولا، إلى جانب تفجيرات في بلدات عدة، من بينها بيت ياحون وكفرتبنيت، حيث سمع دوي الانفجارات في مناطق بعيدة، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

وفي السياق نفسه، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل تنفيذ تفجيرات في بلدة حولا الجنوبية، ضمن عمليات ميدانية متواصلة على الحدود.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن عناصر من حزب الله ما زالوا موجودين في مناطق داخل ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”، بينها بنت جبيل ودير سريان ومجدل زون، مشيرة إلى أن القضاء عليهم بشكل كامل يحتاج إلى وقت أطول.

كما بدأ الجيش الإسرائيلي، وفقا للتقارير، عملية عسكرية جوية مكثفة تستهدف مناطق في مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقا شمال نهر الليطاني، مع تحذيرات لسكان الجليل الأعلى من احتمال سماع انفجارات قوية خلال العمليات.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد ميداني يستهدف مواقع استراتيجية في جنوب لبنان، خصوصا المرتفعات التي تُعد نقاط سيطرة مهمة، بالتزامن مع تحركات عسكرية في محيط تلة الشقيف تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية وربط المواقع الجبلية، وسط استمرار القيود على أي تقدم بري واسع.

وفي المقابل، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان، بانتظار جاهزية الجيش اللبناني وموافقة القيادة المركزية الأميركية على المضي في تنفيذ مشروع تجريبي في هذا السياق.