تفاهم في الليكود: 10 مقاعد مضمونة لنتنياهو بينها 8 في أول 25

مؤسسات الليكود تبحث الأسبوع المقبل مقترحًا يمنح نتنياهو 10 مواقع مضمونة في قائمة الحزب للكنيست، بينها 8 ضمن أول 25 مقعدًا، بالتوازي مع بحث صيغة قد تُبقي معظم أعضاء القائمة في مواقعهم الحالية.

تتجه مؤسسات حزب الليكود إلى حسم مقترح يمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 10 مواقع مضمونة في قائمة الحزب للكنيست، بينها 8 مواقع ضمن أول 25 مقعدًا الأولى، في إطار ترتيبات داخلية تسبق الانتخابات التمهيدية للحزب.

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وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، فإن هذا هو التفاهم الآخذ بالتبلور بين نتنياهو ورئيس مركز الليكود، الوزير حاييم كاتس، على أن تحسم مؤسسات الحزب المقترح خلال الأسبوع المقبل.

وإلى جانب مقترح المقاعد المضمونة لنتنياهو، قد تُطرح صيغة أخرى لتشكيل لجنة تتولى ترتيب قائمة الليكود، بحيث يبقى معظم أعضاء القائمة في الكنيست الحالي في مواقعهم، من دون تغييرات واسعة في ترتيب المرشحين.

وبحسب التقرير، ستتمكن النائبات في الكنيست من التنافس في الدوائر الحزبية، ضمن الترتيبات التي يجري بحثها داخل الليكود قبل الانتخابات التمهيدية.

وجاءت هذه التفاهمات بعد اجتماع عقده نتنياهو، اليوم الإثنين، في منزل كاتس، في إطار الاستعداد للانتخابات التمهيدية في الليكود، وبحث مطلب نتنياهو المتعلق بحجز مواقع له في قائمة الحزب للكنيست المقبلة.

وكان نتنياهو قد طالب، في مرحلة سابقة، بحجز 11 موقعًا في أول 40 مقعدًا في قائمة الليكود، على أن تكون 5 من هذه المواقع ضمن العشرة الأوائل في القائمة.

غير أن الصيغة المطروحة حاليًا، وفق التقرير، تتحدث عن 10 مواقع مضمونة لنتنياهو، بينها 8 مواقع ضمن أول 25 مقعدًا، ما يمنحه هامشًا واسعًا للتأثير في تركيبة القائمة المقبلة للحزب.

وفي موازاة ذلك، يجري بحث مقترح تشكيل لجنة ترتب القائمة، وهي صيغة قد تتيح الإبقاء على شبه كامل أعضاء القائمة الحالية في مواقعهم، بما يقلص من حجم التغييرات التي يمكن أن تنتج عن الانتخابات التمهيدية.

وكانت لجنة الدستور في الليكود، برئاسة كاتس، قد اجتمعت الأسبوع الماضي، وبعدها أعلن كاتس، بالتنسيق مع نتنياهو، أن الانتخابات التمهيدية في الحزب ستجري في 4 آب/ أغسطس 2026.

كما تقرر إغلاق سجل الناخبين في الانتخابات التمهيدية لليكود في 7 تموز/ يوليو 2026، تمهيدًا لحسم تركيبة القائمة التي سيخوض بها الحزب الانتخابات المقبلة.