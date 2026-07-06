تقرير: إسرائيل ترفض تجديد اتفاق المياه مع الأردن

إسرائيل ترفض حتى الآن تجديد اتفاق تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، وسط غضب في عمّان واحتمال رد أردني، فيما قال مصدر مقرب من الحكم إن "موضوع المياه مهم جدًا بالنسبة لنا، وهو أيضًا جزء من اتفاق السلام".

ترفض إسرائيل المصادقة مجددًا على اتفاق يتيح تزويد حصة الأردن المنصوص عليها باتفاقية وادي عربة بكميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، في خطوة تثير غضبًا في عمّان، وسط تقديرات بإمكان أن ترد المملكة على عدم تجديد الاتفاق.

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وبحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، مساء اليوم الإثنين، فإن الاتفاق، الذي أُدرجت مبادئه الأساسية في اتفاق وادي عربة، لم يوقّع حتى الآن، فيما قالت مصادر تحدثت إلى الهيئة إنه لا يوجد في هذه المرحلة موعد متوقع للتوقيع.

ولم يصدر عن الأردن تعليق رسمي على عدم تجديد الاتفاق الخاص بإضافة كميات المياه للمملكة. غير أن مصدرًا أردنيًا وصفته "كان 11" بأنه "مقرب إلى السلطات" قال إن "موضوع المياه مهم جدًا بالنسبة لنا، وهو أيضًا جزء من اتفاق السلام".

وتعكس هذه التصريحات، بحسب التقرير، عدم الرضا في الجانب الأردني من تحويل ملف المياه، الذي بقي في معظم سنوات "اتفاق السلام" ملفًا منفصلًا عن الخلافات السياسية، إلى ورقة مساومة من وجهة نظر إسرائيلية.

ويعاني الأردن من أزمة مياه حادة، ما يجعل الاتفاق مع إسرائيل ذا أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، في ظل حاجتها إلى كميات إضافية من المياه لمواجهة النقص القائم. وأشار التقرير إلى أن الأردن يتحرك كذلك خلف الكواليس في هذا الملف.

وكانت "كان 11" قد ذكرت، في آذار/ مارس الماضي، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اشترط عقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بسلسلة مطالب تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك بتجديد اتفاق تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه.

ويأتي رفض إسرائيل تجديد الاتفاق في مرحلة تشهد توترًا سياسيًا متواصلًا مع الأردن، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة والملف الفلسطيني، فيما يشكل ملف المياه أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين الجانبين، لارتباطه المباشر باتفاق السلام وباحتياجات الأردن الأساسية.

وبموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزود إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبرية، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.

وفي تموز/ يوليو 2021، توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما عام 2010، انبثقت عن اتفاقية "وادي عربة" الموقعة عام 1994.

وبموجب الترتيبات الحالية، تنقل إسرائيل إلى الأردن 100 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، تشمل 50 مليون متر مكعب نصت عليها اتفاقية السلام، و50 مليون متر مكعب إضافية تُزوَّد بموجب تفاهمات لاحقة وبشروط سعر وآلية دفع مختلفة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قناة "المملكة" الأردنية إن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل، بهدف ضمان استدامة الأمن المائي للأردن بعيدا عن أي ضغوط أو متغيرات خارجية.