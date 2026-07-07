مفاوضات إسرائيل ولبنان تستأنف وسط تصعيد في الجنوب

تستعد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، في محاولة لدفع التفاهمات الأمنية إلى الأمام، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني يضع عراقيل أمام أي تقدم محتمل في المفاوضات.

تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تعقد يومي 15 و16 تموز/يوليو الجاري، الجولة السادسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء، في وقت يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما يلقي بظلال من الشك على فرص تقدم المسار التفاوضي.

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وتأتي الجولة الجديدة بعد توقيع لبنان في 26 حزيران/يونيو الماضي، اتفاق إطار ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة جرت في واشنطن، ويتضمن الاتفاق تنفيذ خطوات تجريبية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب البلاد يعرقل انتشار الجيش اللبناني، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات وعمليات تفجير في عدد من بلدات الجنوب، كان آخرها في النبطية الفوقا وعيترون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إلى 4319 شهيدًا و12203 جرحى.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار التصعيد الميداني، ما يزيد من صعوبة المساعي الدبلوماسية ويكشف هشاشة التفاهمات المطروحة بين الأطراف المعنية، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين المسار الدبلوماسي والتطورات الميدانية على الأرض.