احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل يرتفع إلى 238.7 مليار دولار

احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل يرتفع بصورة طفيفة في حزيران/ يونيو، بدعم من أنشطة الحكومة بالعملة الأجنبية ومشتريات محدودة نفذها البنك للحفاظ على انتظام نشاط الأسواق.

أعلن بنك إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن احتياطي النقد الأجنبي لديه بلغ في نهاية حزيران/ يونيو 2026 نحو 238.699 مليار دولار، بزيادة قدرها 18 مليون دولار مقارنة بنهاية أيار/ مايو، فيما بلغ مستوى الاحتياطي نسبة 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وبحسب بيان صادر عن بنك إسرائيل، فإن الزيادة في الاحتياطي تعود بصورة أساسية إلى أنشطة الحكومة بالعملة الأجنبية، بقيمة بلغت 625 مليون دولار، وإلى "مُشتريات النقد الأجنبي التي قام بها بنك إسرائيل بقيمة قاربت 1.027 مليار دولار"، والتي قال البنك إنها نُفذت خلال الشهر الماضي "بشكل محدود للحفاظ على استمرار النشاط المنتظم للأسواق".

وأشار البيان إلى أن جزءًا من هذه الزيادة جرى تعويضه من خلال إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية، بمبلغ يقارب 1.458 مليار دولار. ويشمل ذلك المدفوعات والمقبوضات من بنك إسرائيل بالنقد الأجنبي.

وتظهر بيانات بنك إسرائيل أن احتياطي النقد الأجنبي دون الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي بلغ في نهاية حزيران/ يونيو 234.199 مليار دولار، مقابل 234.098 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو، فيما بلغت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي 4.500 مليارات دولار، مقابل 4.583 مليارات دولار في الشهر السابق.

وبالمقارنة السنوية، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل من 228.250 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2025 إلى 238.699 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2026، أي بزيادة قدرها 10.449 مليارات دولار خلال عام.

وكان إجمالي الاحتياطي قد بلغ 238.681 مليار دولار في أيار/ مايو 2026، و235.728 مليار دولار في نيسان/ أبريل، و229.406 مليار دولار في آذار/ مارس، و234.532 مليار دولار في شباط/ فبراير، و233.028 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير، بحسب المعطيات التي أوردها بنك إسرائيل.