التصعيد الأميركي – الإيراني يتسبب بارتفاع أسعار النفط وتراجع أسهم بورصة تل أبيب

سعر برميل النفط من نوع "برنت" يرتفع إلى أكثر من 78 دولارا بعد تصريحات ترامب حول انتهاء مفعول مذكرة التفاهم مع إيران، وسعر صرف الدولار مقابل الشيكل يرتفع

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم، الأربعاء، في أعقاب التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفع سعر النفط من نوع "برنت" إلى أكثر من 78 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض سعر البرميل إلى أقل من 70 دولارا بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين الجانبين.

وفي موازاة ذلك، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، من 3.02 شيكل أمس إلى 3.05 شيكل اليوم، كما ارتفع سعر صرف اليورو من 3.46 شيكل إلى 3.48 شيكل.

وسجلت أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب تراجعا، وانخفض مؤشر تل أبيب 35 بحوالي 1%، ومؤشر تل أبيب 125 بـ1.1% ومؤشر تل أبيب 90 بـ2%.

وانخفضت أسهم بوصة تل أبيب بشكل حاد أكثر، أمس. وانخفض مؤشر تل أبيب 35 بـ1.9%، وانخفض مؤشرا تل أبيب 125 وتل أبيب 90 بحوالي 2%، وسجل مؤشرا تل أبيب الطاقة المتجددة وتل أبيب تكنولوجيا تراجعا بحوالي 4%.

وسهمت أقوال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رفع أسعار النفط وتراجع أسهم البورصة، بعد أن أعلن أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت.

وفي ظل التصعيد العسكري الأميركي – الإيراني، أعلن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، عن إلغاء زيارته لإسرائيل اليوم، والتي كان مقررا أن يلتقي خلالها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق من اليوم أن هدف زيارة هيغسيث هو تبديد مخاوف إسرائيل من بيع طائرات من طراز إف-35 لتركيا.