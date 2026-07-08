غارات إسرائيلية على لبنان ومحادثات جديدة الأسبوع المقبل

يتواصل التصعيد على الحدود اللبنانية رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وتباين المواقف بشأن مسار المفاوضات، ما يعكس استمرار هشاشة وقف إطلاق النار في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.

تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان عبر غارات جوية وعمليات نسف واستهداف للبلدات الحدودية، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية لإحياء مسار التفاوض بين الجانبين.

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وشهدت بلدتا برعشيت وبيت ياحون، ليل الثلاثاء - الأربعاء، أحدث الاعتداءات الإسرائيلية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير للمرة الثالثة في بلدة دير سريان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية، للمرة الرابعة على التوالي، أربع قنابل صوتية على بلدة حداثا، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بيت ياحون، وعمليات نسف نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل.

وفي السياق السياسي، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيعقدان محادثات مباشرة في روما يومي 15 و16 يوليو الجاري. إلا أن مصدرا دبلوماسيا لبنانيا أكد رفض بيروت نقل الجولة السادسة من المفاوضات إلى العاصمة الإيطالية، وتمسكها باستمرارها في واشنطن، وهو الموقف الذي أبلغ به الوفد اللبناني الجانب الأميركي.

كما وجهت الولايات المتحدة دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن في 21 يوليو الجاري، وذلك بعد توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي، عقب محادثات استمرت عدة أيام بوساطة أميركية بهدف إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عنصرا من حزب الله قال إنه أطلق النار على قوة إسرائيلية خلال عمليات تفتيش في بنت جبيل، موضحا أن القوات ردت على مصدر النيران وقتلت المسلح دون تسجيل إصابات في صفوفها. وأضاف أن الحادث وقع في المبنى نفسه الذي شهد اشتباكا الأسبوع الماضي وأسفر عن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الميداني، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار/مارس الماضي إلى 4320 شهيدا و12203 جرحى، في مؤشر على هشاشة مسار التهدئة واستمرار التوتر على الحدود الجنوبية.